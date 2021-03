Οπαδοί της Παρί έριξαν στις 4 τα ξημερώματα πυροτεχνήματα έξω από το ξενοδοχείο της Μπαρτσελόνα (pic & vids)

Οπως ακριβώς έκαναν οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα στο πρώτο παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν στη Βαρκελώνη, έτσι και οι φίλοι των Παριζιάνων εφάρμοσαν την ίδια τακτική.

Μερίδα εξ αυτών συγκεντρώθηκε έξω από το ξενοδοχείο, όπου έχει καταλύσει η αποστολή των «μπλαουγκράνα» και γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα, πέταξαν βεγγαλικά, με σκοπό να ανησυχήσουν και να διακόψουν τον ύπνο των ποδοσφαιριστών της Μπαρτσελόνα

#PSG fans have been seeing fireworks off outside the Barcelona team hotel in the middle of the night.

It's a response to what happened to PSG in Barca three weeks ago. https://t.co/Ztqeg9cXoq

— Robin Bairner (@RBairner) March 10, 2021