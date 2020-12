Μίντιλαντ – Λίβερπουλ: Ο Σαλάχ κορυφαίος και πιο γρήγορος σκόρερ των Reds στο Champions League (pic & vid)

Η πιο ιστορική βραδιά του Μο Σαλάχ στην ευρωπαϊκή του πορεία με τη Λίβερπουλ σφραγίστηκε από τα 55 δευτερόλεπτα. Ο Αιγύπτιος σταρ έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στο πάνθεον των Reds, αφού σημείωσε διπλή, ανεπανάληπτη επίδοση με το γκολ που πέτυχε κόντρα στη Μίντιλαντ.

Έστω και με μια παράξενη εκτέλεση σε τετ-α-τετ, ο Σαλάχ πέτυχε στα 55’’ το 22ο προσωπικό του γκολ και το ταχύτερο γκολ της Λίβερπουλ στο UEFA Champions League. Αυτός ο αριθμός τον ανέβασε πάνω από τον Στίβεν Τζέραρντ (21), δίνοντάς του τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ των Κόκκινων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Mohamed Salah has become Liverpool’s top scorer in the #UCL

Most CL goals for @LFC:

22 - Mohamed Salah (39 apps)

21 - Steven Gerrard (73)

17 - Sadio Mane (37)

15 - Roberto Firmino (38) pic.twitter.com/nWIl227Cmv

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 9, 2020