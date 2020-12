Στη σκιά του ρατσιστικού επεισοδίου που οδήγησε στη διακοπή του ματς της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στη Μπασάκσεχιρ, οι φίλοι των γηπεδούχων θέλησαν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον Πιέρ Γουεμπό.

Ενόψει της συνέχισης του παιχνιδιού από το 14ο λεπτό, οι Παριζιάνοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα, τόσο προς τον Καμερουνέζο βοηθό προπονητή, όσο και συνολικά κόντρα στον ρατσισμό, τασσόμενοι στο πλευρό των Τούρκων.

«Στηρίζουμε τον Γουεμπό. Περήφανοι παίκτες ενάντια στον ρατσισμό», ήταν το μήνυμα του πανό που κρέμασαν οι φίλαθλοι της Παρί στο «Παρκ Ντε Πρενς».

Paris united against racism No to Racism. #UCL pic.twitter.com/x27AURbYmz

