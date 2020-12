Παρί – Μπασακσεχίρ: Οριστική αναβολή εξαιτίας της “ρατσιστικής” αποβολής Ουεμπό (vids)

Το Παρί-Μπασακσεχίρ έληξε τελικά άδοξα, καθώς παίχτηκαν μόλις 18 λεπτά καθαρής μπάλας. Σε εκείνο το λεπτό ο βοηθός προπονητή των Τούρκων, Πιερ Ουεμπό έγινε έξαλλος με τον τέταρτο διαιτητή, ο οποίος στο βίντεο ακούγεται ότι τουλάχιστον δύο φορές τον αποκάλεσε “νέγρο”.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.

Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism

— UEFA (@UEFA) December 8, 2020