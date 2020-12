Παρί – Μπασακσεχίρ: Μπέρδεμα με τις φωνές και καταγγελία για τον Ουεμπό!

Το μεγάλο θέμα που έχει ξεσπάσει από το βράδυ της Τρίτης στο Παρίσι με την αναβολή της αναμέτρησης της Παρί με την Μπασακσεχίρ λόγω της αποχώρησης των παικτών των δύο ομάδων από τον αγωνιστικό χώρο έπειτα από την καταγγελία για τον τέταρτο διαιτητή και τον ρατσιστικό χαρακτηρισμό κατά του Ουεμπό, συνεχίζεται...

Σύμφωνα με τον Εμάνουελ Ρόσου, έγκριτο Ρουμάνο δημοσιογράφο, ενδέχεται να έχει υπάρξει μέγα μπέρδεμα με τις φωνές των διαιτητών και τελικά εκείνος που αποκάλεσε «νέγρο» τον βοηθό προπονητή των Τούρκων να μην είναι ο Κολτέσκου, αλλά ο εκ των εποπτών, Οκτάβιαν Σόβρε!

Παράλληλα, το τιμ των διαιτητών φέρεται να έχει αναφέρει από την πλευρά του ότι ο Ουεμπό από την πρώτη στιγμή προκαλούσε και για τον λόγο αυτό αποβλήθηκε και ειπώθηκε ότι: «Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα...».

BREAKING NEWS: Very important. Sources close to the refs tell me it's assistant ref Octavian Sovre you can hear on the recording here and NOT Coltescu. Also, the Romanian refs claim Webo called them 'gypsy' from the second minute, that being the reason for the 'it's not possible" https://t.co/82ZI9vggIi

