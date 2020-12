Φάμπρεγας για Ζιρού: «Όλοι οι νεότεροι πρέπει να σε έχουν πρότυπο» (pic)

Μπορεί να μην λογίζεται ως βασικός, μπορεί ο Λάμπαρντ κάθε φορά να τον αποθεώνει και να εξυμνεί το γεγονός πως ο Ζιρού δεν του προκαλεί ποτέ πρόβλημα ακόμα κι όταν κάθεται στον πάγκο, όμως, ο διεθνής φορ κάθε φορά φροντίζει ώστε να εκθέτει ανεπανόρθωτα όσους συνεχίζουν να τον υποτιμούν και να μην τον πιστεύουν.

Συμπεριφέρεται σαν να μη βρίσκεται ποτέ εκτός φόρμας είτε παίζει ελάχιστα ως αλλαγή είτε μπαίνει εξ αρχής στα ματς, φτάνοντας πλέον στο καρέ τερμάτων στο επιβλητικό πέρασμα της Τσέλσι από την Ανδαλουσία.

«Τι τρομερός επαγγελματίας είσαι φίλε... Όλοι οι νεότεροι θα πρέπει να σε έχουν πρότυπο... Συγχαρητήρια ξανά. Και ο κόσμος ακόμα απορεί γιατί πάντα παίζεις. Σκληρή δουλειά, πάθος, αφοσίωση, δυνατός χαρακτήρας και πάντα έτοιμος να αλλάξεις τα δεδομένα» έγραψε ο Σεσκ Φάμπρεγας για τον μεγάλο πρωταγωνιστή των «μπλε» του Λονδίνου.

Σεβίλλη – Τσέλσι: Ο Ζιρού έκανε το τέλειο και «γηραιότερο» καρέ στην ιστορία του Champions League! (vids)

Cesc Fabregas knows that Olivier Giroud has always been underrated pic.twitter.com/2SfKQrddky

