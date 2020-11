Γκριεζμάν: Ελαβε μόνο 16 πάσες και έκανε 22 επαφές με την μπάλα (pic & vid)

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός ακόμα προσπαθεί να βρει τα πατήματα του στην Μπαρτσελόνα. Εως τώρα δεν έχει δικαιώσει τους ιθύνοντες των «μπλαουγκράνα», οι οποίοι κατέβαλαν τη ρήτρα των 120 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους από την Ατλέτικο Μαδρίτης, το περσινό καλοκαίρι.

Στο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας του, με την Ντιναμό Κιέβου κατάφερε και πάλι να ξεχωρίσει. Αλλά όχι για κάποια ατομική του ενέργεια ή γκολ αλλά για την πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία που είχε για να σκοράρει.

O Γκριεζμάν πήρε το ριμπάουντ από απόκρουση σε σουτ του Φατί αλλά μπροστά στην άδεια από τερματοφύλακα εστία, κατάφερε να στείλει την μπάλα άουτ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, καθώς σε 60 λεπτά αγώνα είχε μόνο 22 επαφές με την μπάλα ενώ δέχθηκε μόλις 16 πάσες από τους συμπαίκτες του.

Μία εμφάνιση που θα μπορούσε να πει κανείς ότι περιγράφει λίγο-πολύ και την έως τώρα καριέρα του Γκριεζμάν στην Μπαρτσελόνα. Σκέτη απογοήτευση…

