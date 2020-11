Συνήθως μετά το τέλος μιας αναμέτρησης, ποδοσφαιριστές μεταξύ τους ανταλλάζουν φανέλες.

Ωστόσο, στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Ντιναμό Κιέβου, είδαμε τον προπονητή της ουκρανικής ομάδας, Μιρτσέα Λουτσέσκου να κατευθύνεται προς το μέρος του Λιονέλ Μέσι για να ζητήσει τη φανέλα του.

Ο Αργεντινός αστέρας των «μπλαουγκράνα» είχε ένα ιδιαίτερο τετ-α-τετ με τον 75χρονο Ρουμάνο προπονητή της Ντιναμό Κιέβου λέγοντας του, πως θα του δώσει μία φανέλα που είχε στα αποδυτήρια και όχι αυτή που φορούσε μιας και σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο της UEFA δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή φανέλας μετά το τέλος ενός αγώνα.

Dynamo Kiev coach Mircea Lucescu asked for Messi's shirt as soon as the game ended. Messi gave it to him in the dressing room tunnel #BarçaDynamo [as] pic.twitter.com/crCm5M2heW

— FCBarcelonaFl (@FCBarcelonaFl) November 5, 2020