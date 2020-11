Η Μπαρτσελόνα έθεσε ρήτρα ύψους 400 εκατ. ευρώ στον Πέδρι

Ο 17χρονος άσος έχει βρεθεί στο επίκεντρο από την έναρξη της φετινής σεζόν, χάρη στις εντυπωσιακές εμφανίσεις που πραγματοποιεί με τους «μπλαουκγράνα».

Ο Πέδρι μπορεί να κοστίσει μέχρι και 22 εκατομμύρια ευρώ στην Μπαρτσελόνα όπως αποκάλυψε πρόσφατα η «Marca», παρά το γεγονός ότι η ομάδα της Καταλονίας τον απέκτησε αρχικά από την Λας Πάλμας με 6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα, ο νεαρός μεσοεπιθετικός τροποποίησε ήδη το συμβόλαιο του, με αύξηση των ετήσιων αποδοχών του, ενώ μπήκε ρήτρα αποδέσμευσης στα 400 εκατ. ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο, η Μπαρτσελόνα δείχνει την εμπιστοσύνη της στον Πέδρι, θέλοντας να τον «δέσει» στον «Καμπ Νόου».

€400 million?!

Goal has received access to the fineprint of Pedri's Barcelona contract

@rubenuria

— Goal News (@GoalNews) November 3, 2020