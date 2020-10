Ντόρτμουντ: Δίχως κόσμο με Ζενίτ, απορρίφθηκε το αίτημα...

Οι Βεστφαλοί αν και προόριζαν κάμποσες χιλιάδες κόσμο για το παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου με τη Σάλκε, τελικά έλαβαν άδεια για 300 οπαδούς που βρέθηκαν στο Signal Iduna Park και παρακολούθησαν τη μεγάλη νίκη με σκορ 3-0.

Γι' απόψε, η Ντόρτμουντ, φιλοξενώντας την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, θα ήθελε να συνεχίσει να έχει τη στήριξη των οπαδών της, όμως, το αίτημά της απορρίφθηκε κι έτσι το γήπεδο θα παραμείνει τελείως κλειστό για τους φίλους της ομάδας του Λουσιέν Φαβρ.

Borussia Dortmund's Champions League game against Zenit St. Petersburg will not have spectators.

After hosting 300 for the Ruhrderby vs. Schalke, Dortmund's application for special permission to host spectators was rejected by the state of North-Rhine Westphalia. #UCL #BVBZenit pic.twitter.com/BQAtyx9vhU

— DW Sports (@dw_sports) October 28, 2020