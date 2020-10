Η Ρεάλ δεν τα κατάφερε ούτε αυτή την αγωνιστική στο Champions League και παρέμεινε ισόπαλη 2-2 με την Γκλάντμπαχ. Αυτός ήταν και ο πρώτος της βαθμούς στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Εντέν Αζάρ, ξεπέρασε τον τραυματισμό που τόσο πολύ τον ταλαιπωρούσε και ο Ζινεντίν Ζιντάν, του έδωσε χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι με τους Γερμανούς, μετά από 81 ημέρες!

Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν τη σέντρα, ο Βέλγος μεσοεπιθετικός θέλοντας να κάνει πλάκα στους υπόλοιπους συμπαίκτες του, έκανε πως τραυματίστηκε ξανά όταν δέχθηκε την μπάλα στα πόδια του...

Eden Hazard is back with his JOKES

Pretending to be injured again after kicking a ball.pic.twitter.com/CTshYWsxOb

— TheRMadridTV (@TheRMadridTV) October 27, 2020