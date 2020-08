Ο Μάνουελ Νόιερ έπειτα από την ιστορία που εκτυλίχθηκε μέσα στη σεζόν με το θέμα του ποδοσφαιρικού του μέλλοντος και τις διαφωνίες που φάνηκε να έχει με τη διοίκηση της Μπάγερν για τον τρόπο που χειριζόταν εκείνη ορισμένες καταστάσεις, γύρισε ξανά τον διακόπτη μόλις υπέγραψε το νέο συμβόλαιο.

Αναμφίβολα είναι από τους καθοριστικούς παράγοντες χάρη στους οποίους οι Βαυαροί έφτασαν στο τρεμπλ φέτος και το 6ο ευρωπαϊκό της ιστορίας τους, με τον Νόιερ να γίνεται μόλις ο τρίτος πορτιέρε – αρχηγός που σηκώνει το τρόπαιο του Champions League!

Είχαν προηγηθεί οι Πέτερ Σμάιχελ (1999) και Ίκερ Κασίγιας (2014), ενώ μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως ο captain της Μπάγερν έγινε ο πρώτος τερματοφύλάκας που κρατάει το «μηδέν» σε παιχνίδι κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μετά από 34 ματς και τον Τζο Χαρτ!

Ο Άγγλος νυν γκολκίπερ της Τότεναμ, υπερασπιζόταν την εστία της Μάντσεστερ Σίτι τον Απρίλη του 2016 όταν είχε καταφέρει να μη δεχθεί γκολ από τους Παριζιάνους.

Παράλληλα, ο Νόιερ έχει πλέον να υπερηφανεύεται για το γεγονός πως έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και Champions League στην καριέρα του!

