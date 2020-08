Τολισό για Κομάν: «Δώστε του την Χρυσή Μπάλα, το αξίζει» (vid)

Ο Κίνγκσλεϊ Κομάν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού, καθώς με το δικό του γκολ χάρισε στην Μπάγερν το έκτο τρόπαιο στην ιστορία του συλλόγου.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός πανηγύρισε τον 20ο τίτλο στην ποδοσφαιρική του καριέρα, έχοντας κατακτήσει πρωτάθλημα σε όλες τις σεζόν από όταν έγινε επαγγελματίας με Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους και Μπάγερν Μονάχου.

Ο συμπαίκτης του, Κορεντίν Τολισό, ζήτησε να δοθεί η Χρυσή Μπάλα στον διεθνή Γάλλο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το αξίζει.

Tolisso on Coman: "Give him the Ballon d'Or please. He deserves the Ballon d'Or" pic.twitter.com/ufVhzuFj9w

— #DoubleTreble (@iMiaSanMia) August 24, 2020