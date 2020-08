Ο Λεβαντόφσκι έγραψε την πιο τρελή ιστορία και δεν θα πάρει τη “Χρυσή Μπάλα” (vids)

Η απόφαση του “France Football” να μην δοθεί φέτος η “Χρυσή Μπάλα' εξαιτίας της καραντίνας του κορονοϊού, αποδεικνύεται ό,τι πιο άδικο έχει υπάρξει ποτέ σε ατομικό επίπεδο. Μετά και την κατάκτηση του Champions League από τη Μπάγερν, θα έπρεπε να στείλουν το βραβείο στο σπίτι του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Never stop dreaming. Never give up when you fail. Work hard to achieve your goal @fcbayern #MiaSanMia pic.twitter.com/iYTD8ROYoK

— Robert Lewandowski (@lewy_official) August 23, 2020