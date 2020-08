Ο «Βενιαμίν» της ιστορίας του Champions League λέγεται Λειψία. Οι Κόκκινοι Ταύροι πήραν σπουδαία πρόκριση επί της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1 κι έδωσαν συνέχεια στο σπάνιο ευρωπαϊκό τους ταξίδι, που θα τους βρει στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης μόλις 11 χρόνια μετά την ίδρυσή τους.

Έχοντας ιδρυθεί το 2009, η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν έγινε η νεότερη που φτάνει στους «4», σπάζοντας το ρεκόρ που είχε θέσει ο Ερυθρός Αστέρας (12 χρόνια).

Ομοίως, ο 33χρονος Γερμανός τεχνικός της θα είναι ο νεότερος coach σε ημιτελική φάση του Champions League, εκεί όπου θα βρει αντιμέτωπο τον συμπατριώτη του κι άλλοτε προϊστάμενό του στην Άουγκσμπουργκ, Τόμας Τούχελ, στη γερμανική «μονομαχία» του Λειψία-Παρί Σεν Ζερμέν (18/8, 22:00).

21-year-old match winner from America.

33-year-old manager.

11-year-old football club.

It is a first #UCL semi-final for RB Leipzig thanks to an 88th-minute winner.

They were in 2.Bundesliga in 2016

— Optus Sport (@OptusSport) August 13, 2020