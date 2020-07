Ο Ουμτιτί έχει βγει νοκ-άουτ. Το ίδιο και ο νεαρός Ρόναλντ Αραούχο. Τραυματίστηκε και ο Κουένκα! Ο Λενγκλέ είχε ενοχλήσεις, αλλά την Πέμπτη συμμετείχε σε ένα κομμάτι της προπόνησης της Μπαρτσελόνα.

Για καλό και για κακό, ο Σετιέν φώναξε και τον Λουντοβίντ Ρέις από τη δεύτερη ομάδα για να καταστρώσει τα πλάνα του ενόψει του κρίσιμου επαναληπτικού των «16» του Champions League με τη Νάπολι στη Βαρκελώνη.

Μανωλάς: Ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι έτοιμος για τη ρεβάνς με την Μπαρτσελόνα

[SPORT] | Cuenca is having an injury and leaves Setién almost without central defenders

Lenglet is recovering well, but Araújo and Umtiti will not be for Naples

Ludovit Reis of Barça B joins the first team of FC Barcelona after Jorge Cuenca's adductor injury on the right leg pic.twitter.com/W4uW7pa0MP

— BarçaTimes (@BarcaTimes) July 30, 2020