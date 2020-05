Ρεάλ Μαδρίτης: Το πάρτι απέναντι στη Βαλέθια και η κούπα στο Παρίσι (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης κοντραρίστηκε με την Βαλένθια για το ευρωπαϊκό τρόπαιο του 2000 και η «βασίλισσα» κατάφερε να πάρει τον 8ο τίτλο της ιστορίας της σε αυτό το επίπεδο, φτάνοντας εύκολα στο τελικό 3-0 επί των «νυχτερίδων».

Μεγάλοι πρωταγωνιστές εκείνης της βραδιάς ήταν οι Μοριέντες, Ραούλ και Στιβ ΜακΜάναμαν, οι οποίοι και διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα της αναμέτρησης στο «Stade de France».

Αρχικά ο Μοριέντες με κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι έπειτα από ωραίο γύρισμα του Σαλγκάδο έκανε το 1-0 κι έπειτα στο δεύτερο ημίχρονο ήρθαν τα δυο πιο εντυπωσιακά γκολ.

Ο ΜακΜάναμαν με ψαλίδι στην κίνηση από το ύψος της περιοχής διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, για να έρθει η... μοναχική κούρσα του Ραούλ που πέρασε και τον αντίπαλο γκολκίπερ για να πλασάρει πανεύκολα για το τελικό σκορ και την στέψη των «μερένγκες».

