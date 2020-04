Ο Μπέιλ επιχείρησε ξανά το επικό ανάποδο ψαλίδι που έβαλε στον τελικό του Champions League με τη Λίβερπουλ (vid)

Ο άσος της Ρεάλ, ανέρτησε στα social media ένα βίντεο στο οποίο αρχικά κάνει γκελάκια με την μπάλα και στη συνέχεια επιχειρεί ένα "ψαλιδάκι" ανάλογο με αυτό που είχε πετύχει στον τελικό του Champions League το 2018, κόντρα στη Λίβερπουλ.

Εκείνη την ημέρα οι Μαδριλένοι, στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης επικρατώντας με 3-1 των «Reds» χάρη στα δύο τέρματα του Μπενζεμά και ένα του Μπέιλ.

Μάλιστα, αυτό του Ουαλού ήταν και το πιο εντυπωσιακό της αναμέτρησης, καθώς πίσω από το ύψος του πέναλτι και με φανταστικό "ψαλιδάκι" έδωσε ψιλοκρεμαστή τροχιά στην μπάλα και την έστειλε στα αντίπαλα δίχτυα. Ακόμα και σήμερα θεωρείται ένα από τα κορυφαία τέρματα της διοργάνωσης.

Ετσι, ο Γκάρεθ Μπέιλ είπε να θυμηθεί λίγο τα παλιά...

Thanks @JiffyRugby, my 2.6 challenge for @VelindreCC NHS is complete! Now let’s see yours @samwarburton_.

Make sure you get involved with your own 2.6 challenge today or you can donate to the charity, here: https://t.co/QFrFUOVK08 pic.twitter.com/YqoSkgFZr4

— Gareth Bale (@GarethBale11) April 26, 2020