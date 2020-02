Ο Αργεντινός πάτησε το πόδι του στο γήπεδο το οποίο λάτρεψε τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και υποδέχθηκε τον νυν ηγέτη της Μπαρτσελόνα ως τον διάδοχο του «Ντιεγκίτο» που έδινε συνέχεια σε μια τρομερή ποδοσφαιρική ιστορία.

Ο Γκριεζμάν ήταν εκείνος που απάντησε στο γκολ του Μέρτενς για το τελικό 1-1 στο «Σαν Πάολο» και ο Μέσι έκανε τη ντρίμπλα της βραδιάς, αλλάζοντας κατεύθυνση με τέτοιο τρόπο που οι Ντέμε και Μακσίμοβιτς σχεδόν έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον!

This Messi turn = Skill of the Day

⁣#UCLSOTD | @Mastercard pic.twitter.com/3zt3cQrAam

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2020