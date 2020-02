Με εξαίρεση τον Τσίρο Ιμόμπιλε της Λάτσιο (27 γκολ), δεν υπάρχει πιο αποδοτικός επιθετικός στην Ευρώπη αυτή την στιγμή από τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο Πολωνός είναι διαρκώς «καυτός», έχει φτάσει τα 25 γκολ σε 23 παιχνίδια στην Bundesliga, ενώ στο Champions League μοιράζεται την πρώτη θέση των σκόρερ με τον εκπληκτικό Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ, με δέκα γκολ έκαστος. Συνολικά, ο «Λέβα» έχει 38 γκολ σε 32 επίσημα παιχνίδια με την Μπάγερν, σκοράροντας κάθε 75 λεπτά. Ωστόσο, ο Πολωνός φορ τα βρίσκει δύσκολα στα νοκ άουτ ματς του Champions League, μιας και δεν έχει βρει δίχτυα σε 597 αγωνιστικά λεπτά. Την τελευταία φορά που τα κατάφερε ήταν στο πρώτο ματς της φάσης των «16» με τη Μπεσίκτας τη σεζόν 2017-18.

All Robert Lewandowski goals in the Champions League last 16.pic.twitter.com/kt7WyfXQO3

— Bayern & Die Mannschaft (@eMiaSanMia) February 25, 2020