Η απορία του Δουβίκα μετά τον θρίαμβο της Κόμο: «Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν αυτό...»

Ο Τάσος Δουβίκας έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στη Λανς και αναφέρθηκε στα στοιχεία της ομάδας που οδηγούν στις νίκες.

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ιστορικής νίκης της Κόμο κόντρα στη Λάνς (9-1), βρίσκοντας τρεις φορές δίχτυα (7', 32', 57') αλλά και μοιράζοντας μια ασιστ στον Παζ.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός μετά την χθεσινή του εμφάνιση, βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας του παίκτη με τα περισσότερα γκολ στο Champions League, καθώς έχει σκοράρει 6 φορές στην διοργάνωση αλλά και έχει καταγράψει 11 γκολ συνολικά με την φανέλα του ιταλικού συλλόγου τη φετινή σεζόν.

Σε δηλώσεις του μετά την σπουδαία νίκη της Κόμο, στάθηκε περισσότερο στην συνολική εικόνα της ομάδας του, παρά στην προσωπική του επιτυχία.

«Μια υπέροχη βραδιά για εμάς, είμαστε χαρούμενοι με τη νίκη και τα τρία γκολ μου. Είμαι χαρούμενος, αλλά το πιο σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και στον επόμενο αγώνα. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εκεί, είμαι χαρούμενος που οι συμπαίκτες μου με βοηθούν τόσο πολύ, είναι σπουδαία νέα. Είναι η πρώτη μου χρονιά στο Champions League, αλλά νομίζω ότι όλη η ομάδα έπαιξε καλά σε κάθε αγώνα. Πάντα δημιουργούμε ευκαιρίες και κυριαρχούμε στο γήπεδο, δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν αυτό στην πρώτη μας χρονιά, αλλά το κάνουμε. Νομίζω ότι η νοοτροπία της ομάδας είναι εκεί, προσπαθούμε να διατηρήσουμε την κατοχή, να προχωρήσουμε και να επιτεθούμε γρήγορα.

Σήμερα δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και αυτό είναι το στυλ που θέλουμε να υιοθετήσουμε. Είμαστε πραγματικά πεινασμένοι, και όταν κερδίζεις, πάντα θέλεις περισσότερα. Τώρα έχουμε έξι συνεχόμενες νίκες και πεινάμε για περισσότερα παιχνίδια. Το επόμενο εναντίον της Ίντερ; Θα απολαύσουμε το βράδυ και μετά θα το σκεφτούμε.»