Ο Τάσος Δουβίκας με δυο γκολ και μια ασίστ κόντρα στη Λανς βοήθησε την Κόμο να φτάσει προσωρινά στο 3-0 κι ανέβηκε στην κορυφή των σκόρερ του Champions League.

Δεν σταματάει να σκοράρει ο Τάσος Δουβίκας. Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε και δεύτερο γκολ στο 32΄με προβολή από κοντά για να γράψει το 2-0 κόντρα στη Λανς, έφτασε τα πέντε γκολ στο Champions League και βρέθηκε στην κορυφή των σκόρερ της διοργάνωσης, μαζί με τον Τρεσόλντι της Μπριζ. Οκτώ λεπτά αργότερα μάλιστα μοίρασε και στην ασίστ στον Νίκο Πας, ο οποίος με τρομερό τελείωμα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 για τους Ιταλούς.