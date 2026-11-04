Ο Τάσος Δουβίκας κάνει άνω - κάτω τη Γαλλία, αφού πέτυχε χατ τρικ, ενώ έχει μοιράσει και ασίστ κόντρα στη Λανς.

Ούτε ένα, ούτε δυο, αλλά τρία γκολ και ασίστ για τον Δουβίκα, ο οποίος στο καλύτερο παιχνίδι της καριέρας του διέλυσε τη Λανς στη Γαλλία. Ο 27χρονος φορ πέτυχε γκολ στο 7', στο 32', στο 57', ενώ στο 40ο λεπτό είχε μοιράσει ασίστ στον Παζ. Σε 61 λεπτά (αποχώρησε από το ματς) έκανε ό,τι ήθελε και εκτόξευσε την Κόμο. Μάλιστα, πέρασε μόνος πρώτος στην κορυφή των σκόρερ με έξι τέρματα.

Δουβίκας: Με δυο γκολ και ασίστ για την Κόμο ανέβηκε στην κορυφή των σκόρερ του Champions League!

