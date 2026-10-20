Η Ελλάδα έχει «γραπωθεί» για την ώρα στη 10η θέση του ranking της UEFA, αν και οι Τσέχοι μείωσαν ελαφρώς τη διαφορά μετά την ήττα της ΑΕΚ.

Βαριά ήττα για την ΑΕΚ, η οποία αποχώρησε με σκυμμένο το κεφάλι από το «Έτιχαντ». Η ποιότητα της Μάντσεστερ Σίτι δημιούργησε μια χαοτική διαφορά ανάμεσα στις δυο ομάδες, με τους Citizens τελικά να παίρνουν μια άνετη νίκη με 5-1 στην έδρα τους και να υποχρεώνουν την Ένωση σε απανωτές ήττες στο Champions League.

Παράλληλα, η Ελλάδα δεν μπόρεσε να διευρύνει τη διαφορά από Πολωνία και Τσεχία στην κούρσα για την πρώτη δεκάδα στη βαθμολογία της UEFA, αλλά τουλάχιστον η 10η θέση παρέμεινε κι απόψε δική της.

Η ισοπαλία βέβαια που απέσπασε νωρίτερα η Σλάβια Πράγας από τη Φενέρμπαχτσε ψαλίδισε τη διαφορά μας από την Τσεχία στους 287 πόντους, όση είναι δηλαδή κι απόσταση από την Πολωνία.

Οι «μάχες» των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΟΦΗ την Πέμπτη (22/10) θα δώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τις διακυμάνσεις που θα συμβούν αυτή την εβδομάδα, με τη χώρα μας από την προηγούμενη αγωνιστική να έχει κάνει άλμα στη 10η θέση και να βρίσκεται πλέον στην pole position για να τερματίσει μέσα στην πρώτη δεκάδα της UEFA έως το τέλος της σεζόν.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 51.275 (4/5)

10. Ελλάδα 45.812 (4/5)

11. Τσεχία 45.525 (4/5)

12. Πολωνία 45.525 (2/5)

13. Νορβηγία 39.812 (4/5)

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η 10η θέση στο ranking της UEFA

Εφόσον η Ελλάδα καταφέρει να τερματίσει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA στο τέλος της σεζόν, τότε από την αγωνιστική περίοδο 2028/2029 τα ευρωπαϊκά εισιτήρια κατανέμονται διαφορετικά. Πιο ευνοημένος πάντως είναι ξεκάθαρα ο πρωταθλητής του 2028, ο οποίος θα εξασφαλίσει ένα απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.