Στο 14' ο Γιόβιτς δεν κατάφερε ν' ανοίξει το σκορ για την ΑΕΚ.

Δεύτερη καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο ματς με τη Σαχτάρ μετά το δοκάρι του Μουκουντί.

Στο 14' από τακουνάκι του Μάγερ, ο Μαρίν έκανε φανταστική ενέργεια από δεξιά και γύρισε τη μπάλα, αυτή από τη κόντρα στον Ζίνι στρώθηκε στον Γιόβιτς, ο οποίος αστόχησε από εξαιρετική θέση.