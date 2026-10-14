Σαχτάρ – ΑΕΚ: Τεράστια ευκαιρία για την Ένωση με δοκάρι του Μουκουντί στο 3'
Με το... μαχαίρι στα δόντια μπήκαν οι παίκτες της ΑΕΚ στον αγώνα με την Σαχτάρ στο Λονδίνο για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι «κιτρινόμαυροι» μόλις στο 3' βρέθηκαν μια ανάσα από το να ανοίξουν το σκορ, αλλά στάθηκαν άτυχοι.
Συγκεκριμένα ο Μάγερ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μουκουντί κερδίζοντας κατά κράτος τους πάντες πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Ρίζνικ χάνοντας τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.