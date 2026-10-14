Η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι με την Σαχτάρ με την Ένωση να χάνει τεράστια ευκαιρία μόλις στο 3' με τον Μουκουντί με κεφαλιά να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι.

Με το... μαχαίρι στα δόντια μπήκαν οι παίκτες της ΑΕΚ στον αγώνα με την Σαχτάρ στο Λονδίνο για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι «κιτρινόμαυροι» μόλις στο 3' βρέθηκαν μια ανάσα από το να ανοίξουν το σκορ, αλλά στάθηκαν άτυχοι.

Συγκεκριμένα ο Μάγερ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μουκουντί κερδίζοντας κατά κράτος τους πάντες πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Ρίζνικ χάνοντας τεράστια ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ.