Τι θα ίσχυε για τους πέντε Ευρωπαίους, αν η βαθμολογία ήταν η τελική!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει πώς θα μοιράζονταν τα πέντε ευρωπαϊκά εισιτήρια, το μονοπάτι αλλά και τους πιθανούς αντιπάλους των ομάδων μας στα καλοκαιρινά προκριματικά, αν η σημερινή βαθμολογία της Super League ήταν η τελική!

Με πέντε ομάδες θα εκπροσωπηθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο και την επόμενη σεζόν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και λίγο πριν την έναρξη των πλέι-οφ ας κάνουμε μια προσομοίωση για το πώς θα διαμορφωνόταν η κατάσταση για τους πέντε Ευρωπαίους μας, αν η σημερινή βαθμολογία της Super League ήταν η τελική. Στο βασικό σενάριο παίρνουμε ως δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι η ομάδα που θα επικρατήσει του ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου.

Οι αντίπαλοι του πρωταθλητή ΠΑΟΚ

Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ θα ξεκινούσε από τα πλέι-οφ του Champions League, με έναν προκριματικό για την είσοδο στη League Phase (18-19 και 25-26 Αυγούστου), θα μάθαινε τον αντίπαλό του στις 3 Αυγούστου και θα ήταν στους πέντε ισχυρούς μαζί με Ερυθρό Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Στουρμ Γκρατς. Οι σίγουροι υποψήφιοι αντίπαλοί του θα ήταν Χαρτς και Βίκινγκ και βάσει συντελεστών θα περίμενε από τους τρεις προκριματικούς Ομόνοια, Τσέλιε και Σάμροκ Ρόβερς. Αν κατάφερνε να προκριθεί, θα μετείχε για πρώτη φορά στην ιστορία του στη League Phase του Champions League (τρίτο γκρουπ δυναμικότητας), αν αποκλειόταν θα συνέχιζε στη League Phase του Europa League (δεύτερο ή τρίτο γκρουπ δυναμικότητας)

Με τρεις προκριματικούς ο Ολυμπιακός

Ο δεύτερος Ολυμπιακός θα ξεκινούσε από τον δεύτερο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών για ένα από τα δύο εισιτήρια στη League Phase της διοργάνωσης. Θα μάθαινε τον αντίπαλό του στην κλήρωση της 17ης Ιουνίου και τα πρώτα του ματς θα ήταν στις 21/22 και 28/29 Ιουλίου. Στον δεύτερο προκριματικό θα ήταν ισχυρός μαζί με την Μπόντο Γκλιμτ και τη Φενέρμπαχτσε και οι υποψήφιοι αντίπαλοί του θα ήταν Σέλτικ, Λεχ Πόζναν και η αυστριακή ΛΑΣΚ! Στον τρίτο προκριματικό θα ήταν ανίσχυρος με υποψήφιους αντιπάλους Σπόρτινγκ, Μπριζ, Λιόν και Μπόντο Γκλιμτ!

Για τον Ολυμπιακό (και μόνο για τον Ολυμπιακό λόγω υψηλού συντελεστή) θα υπήρχε η πιθανότητα να αποφύγει τον δεύτερο προκριματικό, αν ο κάτοχος του εφετινού Europa έχει θέση στη League Phase του Champions League και από το πρωτάθλημα της χώρας του! Σε αυτό το ενδεχόμενο η ομάδα με τον υψηλότερο συντελεστή (Σπόρτινγκ) θα πήγαινε απευθείας στη League Phase και οι δύο ομάδες του δεύτερου προκριματικού με τον υψηλότερο συντελεστή (Μπόντο και Ολυμπιακός) θα ανέβαιναν από τον δεύτερο στον τρίτο προκριματικό (4-5 και 11 Αυγούστου τα δύο ματς). Στον τρίτο προκριματικό, σε αυτό το ενδεχόμενο, ο Ολυμπιακός θα ήταν ισχυρός και οι πιθανοί του αντίπαλοι θα ήταν Φενέρμπαχτσε, Σπάρτα Πράγας, Σέλτικ και Ναϊμέγκεν. Το σημαντικό βεβαίως είναι ότι αν ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, θα έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του μίνιμουμ στο Europa, αφού οι τέσσερις ομάδες που αποκλείονται σε αυτό το μονοπάτι στον τρίτο προκριματικό του Champions League, δεν συνεχίζουν στα πλέι-οφ του Europa αλλά πηγαίνουν απευθείας στη League Phase της διοργάνωσης.

Στα πλέι οφ του Europa και ισχυρή η τρίτη ΑΕΚ

Με Κυπελλούχο τον ΠΑΟΚ η τρίτη στην ισοβαθμία ΑΕΚ θα ξεκινούσε από τα πλέι-οφ του Europa League με έναν μόνο προκριματικό για τη League Phase της διοργάνωσης. Θα μάθαινε τον αντίπαλό της στις 3 Αυγούστου και οι αγώνες της θα ήταν στις 20 και 27 Αυγούστου.

Με τον συντελεστή που έχτισε εφέτος μέσω Conference League και που έχει τη δυνατότητα να τον βελτιώσει ακόμα περισσότερο την προσεχή Πέμπτη η ΑΕΚ που ήταν ανίσχυρη πέρυσι στα πλέι-οφ της διοργάνωσης, θα ήταν δεδομένα ισχυρή στα πλέι-οφ του Europa αποφεύγοντας ομάδες όπως η Ρέιντζερς, ο Αγιαξ, η Μπράγκα, η Κοπεγχάγη και άλλες και στο γκρουπ των υποψήφιων αντιπάλων της βάσει συντελεστή θα είχε ομάδες όπως η τουρκική Τράμπζονσπορ αλλά και οι Μπόρατς Μπάνια Λούκα, η Βίκινγκουρ, η Καϊράτ Αλμάτι, η Ρίγα, η Κλάκσβικ, η Μπαλκάνι, η Φλόρα Ταλίν, η Γιάμπλονετς, η Ζαγκλέμπιε Λούμπιν, η Λάρνε και η Λίλεστρομ…

Με πρόκριση θα συνέχιζε στη League Phase του Europa, στο ενδεχόμενο αποκλεισμού θα μετείχε, όπως και εφέτος στη League Phase του Conference League.

Με τα τωρινά δεδομένα η ΑΕΚ θα έμπαινε στο τρίτο ποτ του Europa League και πιθανότατα στο δεύτερο του Conference από το τέταρτο που ήταν πέρυσι…

Στo Europa και ο Παναθηναϊκός!

Ο τέταρτος Παναθηναϊκός θα μετείχε και αυτός στο Europa, αλλά θα ξεκινούσε από τον δεύτερο προκριματικό της διοργάνωσης. Θα μάθαινε τον πρώτο του αντίπαλο στις 17 Ιουνίου και οι πρώτοι του αγώνες θα ήταν στις 23 και 30 Ιουλίου.

Με βάση τον συντελεστή του ο Παναθηναϊκός θα ήταν ισχυρός στον δεύτερο προκριματικό, ανίσχυρος στον τρίτο αλλά και πάλι ισχυρός στα πλέι-οφ του Europa, αν τα είχε καταφέρει σε δεύτερο και τρίτο προκριματικό.

Έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση οι πιθανοί του αντίπαλοι στον δεύτερο προκριματικό του Europa θα ήταν Πάφος, Παρτιζάν, Σερίφ Τιρασπόλ, Ντιναμό Κιέβου, Μπεσίκτας, Μέχελεν, Τρόμσο, Σεντ Γκάλεν και Χάμαρμπι.

Το οξύμωρο στο Europa League είναι ότι οι δύο πρώτοι προκριματικοί είναι πολύ πιο δύσκολοι σε σχέση με τα πλέι-οφ… Ο Παναθηναϊκός με τρία στα τρία θα προκριθεί για δεύτερη σερί σεζόν στη League Phase του Europa League, με δύο στις τρεις προκρίσεις στη League Phase του Conference. Ο Παναθηναϊκός θα ήταν στο δεύτερο ποτ του Conference και στο τρίτο του Europa στην κλήρωση του Μονακό.

Στο Conference League o πέμπτος Λεβαδειακός!

Με τον ΠΑΟΚ κυπελλούχο Ελλάδας και τον Λεβαδειακό στην 5η θέση της βαθμολογίας οι Βοιωτοί για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα μετείχαν στο Conference League ξεκινώντας από τον δεύτερο προκριματικό και με τη δύσκολη αποστολή για τρεις σερί προκρίσεις μέχρι τη League Phase.

Ο Λεβαδειακός θα μάθαινε αντίπαλο στις 17 Ιουνίου και τα πρώτα του ματς θα ήταν στις 23 και 30 Ιουλίου. Μετέχοντας με τον ιδιαίτερα ψηλό πλέον συντελεστή της Ελλάδας στους 9,582 βαθμούς ο Λεβαδειακός θα ήταν ισχυρός στον δεύτερο προκριματικό της διοργάνωσης με αρκετές πιθανότητες για αντίπαλο στα μέτρα του, ενώ αν συμβούν εκπλήξεις στον πρώτο προκριματικό δεν αποκλείεται να είναι ισχυρός και στον τρίτο προκριματικό. Σίγουρα θα είναι ανίσχυρος στα πλέι-οφ…

Με Κυπελλούχο τον ΟΦΗ

Με νικητή στον τελικό του Κυπέλλου τον ΟΦΗ, δεν αλλάζει τίποτα για τους δύο πρώτους, αλλά για τα υπόλοιπα τρία ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Ο ΟΦΗ θα είχε εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή ξεκινώντας εκείνος από τα πλέι-οφ του Europa League ως ανίσχυρος και με υποψήφιους αντιπάλους ομάδες όπως η Ρέιντζερς, ο Αγιαξ, η Μπράγκα, η Κοπεγχάγη, η Πλζεν, η Σέλτικ, η Ραπίντ Βιέννης και άλλες, αλλά ακόμα και στο ενδεχόμενο αποκλεισμού θα είχε την εξασφαλισμένη συμμετοχή στη League Phase του Conference League.

Σε αυτό το ενδεχόμενο η τρίτη ΑΕΚ θα ξεκινούσε από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League ως ισχυρή με πιθανούς αντιπάλους όσους αναφέρθηκαν πιο πάνω για τον Παναθηναϊκό. Στον τρίτο προκριματικό του Europa όπως και ο Παναθηναϊκός θα είναι ανίσχυρη με πολύ ισχυρούς υποψήφιους αντιπάλους (Ρέιντζερς, Αγιαξ, Μπράγκα, Κοπεγχάγη, Φερεντσβάρος, Πλζεν και Σέλτικ σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα) και αν προκριθεί θα είναι και πάλι ισχυρή στα πλέι-οφ…

Tαυτόχρονα ο Παναθηναϊκός ως τέταρτος στη βαθμολογία θα έπαιρνε το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο του Conference League με την αντίστοιχη υποχρέωση για το τρία στα τρία μέσα στο καλοκαίρι. Οι «πράσινοι» θα ήταν ισχυροί και στους τρεις προκριματικούς.

Και επίσης δεν θα υπήρχε ευρωπαϊκό εισιτήριο για τον πέμπτο της βαθμολογίας, δηλαδή τον πρώτο στα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8… Θα το είχε… καπαρώσει ο ΟΦΗ μέσω Κυπέλλου Ελλάδας αλλά μόνο ως κάτοχος!