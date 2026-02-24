Η Μπριζ ισοφάρισε σε 1-1 την Ατλέτικο από κόρνερ του Χρήστου Τζόλη, το οποίο στην εξέλιξή του οδήγησε στο γκολ του Ορντόνιες που έφερε το ματς στα ίσα στο 36΄.

Η Μπριζ έφτασε άμεσα στην ισοφάριση στη Μαδρίτη από τα πόδια του Χρήστου Τζόλη! Στο 36΄ο Έλληνας εξτρέμ εκτέλεσε το κόρνερ, με τον Μέχελε να παίρνει την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και να στρώνει τη μπάλα στον επερχόμενο Ορντόνιες που με δεύτερη κεφαλιά βρήκε δίχτυα από κοντά για το 1-1.