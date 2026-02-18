Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Το ανανεωμένο λουκ του Ελ Καμπί
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για την πρώτη μεγάλη «μάχη» με τη Λεβερκούζεν, στο Φάληρο, για τα Play Offs των «16» του Champions League. Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί είναι στις βασικές επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και μαζί με τον Μεχντί Ταρέμι θα αποτελέσουν το δίδυμο της γραμμής κρούσης της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
O Μαροκονός φορ εμφανίστηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με... ανανεωμένο λουκ, καθώς έχει ξυρισμένο κεφάλι!
Με αυτή την αλλαγή ο αρχισκόρερ των Πειραιωτών θα ψάξει την επιστροφή στο σκοράρισμα μετά τις 24 Ιανουαρίου και τη νίκη επί του Βόλου με 1-0.
