Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί εμφανίστηκε στο Φάληρο για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, έχοντας... ανανεωμένο λουκ.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για την πρώτη μεγάλη «μάχη» με τη Λεβερκούζεν, στο Φάληρο, για τα Play Offs των «16» του Champions League. Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί είναι στις βασικές επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και μαζί με τον Μεχντί Ταρέμι θα αποτελέσουν το δίδυμο της γραμμής κρούσης της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

O Μαροκονός φορ εμφανίστηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με... ανανεωμένο λουκ, καθώς έχει ξυρισμένο κεφάλι!

Με αυτή την αλλαγή ο αρχισκόρερ των Πειραιωτών θα ψάξει την επιστροφή στο σκοράρισμα μετά τις 24 Ιανουαρίου και τη νίκη επί του Βόλου με 1-0.