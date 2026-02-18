Μπόντο/Γκλιμτ - Ίντερ: Τα γκολ των Φετ και Εσπόσιτο
Η Μπόντο/Γκλιμτ άνοιξε το σκορ ενάντια στην Ίντερ με γκολ του Φετ στο 20ό λεπτό, ωστόσο ο Εσπόσιτο ισοφάρισε στο 30'.
Τι κι αν είναι... ζαρωμένο το χορτάρι στο Aspmyra Stadio; Η Μπόντο/Γκλιμτ πήρε το προβάδισμα ενάντια στην Ίντερ! Σκόρερ ο Φετ, που μετά από εξαιρετικό τακουνάκι του Χεγκ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο τελείωμα και έκανε το 1-0 για τους Νορβηγούς με τη συμπλήρωση 20 λεπτών αγώνα. Εντούτοις, στο 30' ήρθε η άμεση ισοφάριση, με τον Εσπόσιτο να σκοράρει με δυνατό σουτ από κοντά.
