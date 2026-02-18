Οι άνθρωποι της Μπόντο/Γκλιμτ χρειάστηκε να απομακρύνουν 80 τόνους χιόνι από το Aspmyra Stadion προκειμένου να υποδεχτούν την Ίντερ.

Η Μπόντο/Γκλιμτ γράφει ιστορία απόψε παίζοντας για πρώτη φορά στα νοκ άουτ του Champions League, με τους ανθρώπους της ομάδας να ετοιμάζονται πυρετωδώς εδώ και καιρό για το σπουδαίο ματς ενάντια στην Ίντερ.

Φυσικά, το έργο τους στο Aspmyra Stadion δεν ήταν καθόλου μα καθόλου εύκολο, καθώς όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εγκαταστάσεις του νορβηγικού συλλόγου 80 τόνοι χιόνι, το οποίο έφτανε μέχρι και τα πέντε μέτρα ύψος! Και κρίνοντας από τις σημερινές φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media της Μπόντο, οι εργασίες πήγαν εξαιρετικά...

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα το βράδυ στο Μπόντο κάνει λόγο για θερμοκρασία γύρω στους -6 βαθμούς Κελσίου, με τους παίκτες του Κριστιάν Κίβου να προβλέπεται να έχουν πολύ δύσκολη αποστολή στον Αρκτικό Κύκλο, με φόντο τη φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Υπενθυμίζεται πως στο πλαστικό χλοοτάπητα του Aspmyra Stadion λύγισε πριν από μερικές εβδομάδες η Μάντσεστερ Σίτι, με την Τότεναμ από την άλλη να γυρίζει στο Λονδίνο με τον βαθμό της ισοπαλίας. Από την άλλη, διπλό είχαν πάρει οι Μονακό και Γιουβέντους, σε αγώνες που είχαν διεξαχθεί τον Νοέμβριο.

