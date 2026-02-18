Η τηλεοπτική κάμερα στο pre game του Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν ανέδειξε την εικόνα μίας μικρής φιλάθλου των Πειραιωτών που φώναξε συγκεκριμένο σύνθημα.

Η τηλεοπτική κάμερα στο pre game του Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν ανέδειξε την εικόνα μίας μικρής φιλάθλου των Πειραιωτών που φώναξε σύνθημα με το όνομα του προέδρου της ομάδας.