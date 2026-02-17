Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για την αναζήτηση γκολ εκ μέρους του Μεντιλίμπαρ!

Ψάχνεται για να βρει λύσεις ο Μεντιλίμπαρ αναφορικά με την επιθετική ξηρασία του Ολυμπιακού, που εν πολλοίς οφείλεται στη δυστοκία του Ελ Κααμπί-ένα γκολ στο ενεργητικό του στα εφτά τελευταία παιχνίδια του σε πρωτάθλημα και Τσάμπιονς Λιγκ.

Κι επειδή σπανιότατα βρίσκει γκολ από τους παίκτες πίσω από τον σέντερ φορ (Τσικίνιο, Ποντένσε, Αντρέ Λουίς, Ζέλσον), προσπαθεί να πάρει «κάτι» από τις πιο πίσω γραμμές. Δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε όλο και περισσότερο στους τελευταίους αγώνες τον Έσε σε ρόλο κρυφού κυνηγού! Θέλει ο προπονητής να εκμεταλλευθεί την καλή του ψυχολογία μετά το νικητήριο γκολ επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ, του ζητάει συνεχώς να «χώνεται» στην αντίπαλη περιοχή, αλλά δεν του «κάθεται» μια φάση.

Άμα το σκεφτούμε, δύο επικίνδυνα σουτ είχε ο Ολυμπιακός στη Λιβαδειά. Και τα δύο μέσα από την περιοχή, ένα του Αντρέ Λουίς στο δοκάρι κι ένα του Έσε λίγο άουτ, εκεί που πήρε την κάθετη πάσα του Αντρέ Λουίς και σούταρε από καλή θέση, χωρίς όμως τελικά να βρει εστία. Σε άλλη μία περίπτωση στο α΄ ημίχρονο, ο Αργεντίνος είχε μπει σφήνα στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας, αλλά και τότε είχε αστοχήσει, με ένα ψαλιδάκι το οποίο είχε επιχειρήσει.

Και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Έσε πάλι είχε βρεθεί δύο φορές σε θέση για γκολ, όμως οι τελικές του δεν ήταν καλές, για την ακρίβεια ήταν κακές σε σχέση με εκείνες στη Λιβαδειά. Ένα σουτ ήταν πολύ εύκολο για τον γκολκίπερ Λαφόν κι ένα δεύτερο μπλοκαρίστηκε από αμυνόμενο, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο 24χρονος μέσος είχε προσπαθήσει πολύ να παίξει την μπάλα μέσα από τις γραμμές της αντίπαλης ομάδας, στα λεγόμενα μεσοδιαστήματα.

Γενικά ο Έσε είναι από τους παίκτες του Ολυμπιακού, που βρίσκονται σε καλή κατάσταση, παρότι έχει το μειονέκτημα με τις αρκετές λάθος πάσες, και μακάρι να διατηρηθεί έτσι γιατί τον έχει μεγάλη ανάγκη η ομάδα, αν και νομίζω ότι επειδή παίζει ασταμάτητα θα μπορούσε να του γίνει μία καλύτερη διαχείριση (π.χ. να έπαιρνε ανάσες στο ματς με τους 11 αναπληρωματικούς του Αστέρα στην Τρίπολη). Στο ματς της Λιβαδειάς, να θυμίσω ότι με μεγάλη ψυχραιμία έβγαλε όταν έπρεπε την πάσα στον αμαρκάριστο Τσικίνιο, που έκανε όμως το χειρότερο του τελειώμα, πλασάροντας πάνω στον Λοντίγκιν από εξαιρετική θέση.

Να υπενθυμίσω δε, σε σχέση με την πολυτιμότητα του Έσε, ότι στα παιχνίδια στα οποία έχει μείνει στον πάγκο το τελευταίο διάστημα, ο Ολυμπιακός έχανε στο Καραϊσκάκη 1-3 από τη Ρεάλ και 0-2 από τον ΠΑΟΚ, ενώ ήταν 0-0 με τον Άρη στο Χαριλάου. Και στα τρία ο Άργεντίνος είχε μπει αλλαγή: στο ημίχρονο με τη Ρεάλ και στο 64’ στα άλλα δύο.

Παρεμπιπτόντως, πάλι καλά που αποκαταστάθηκε το λάθος που γίνονταν εδώ και δύο χρόνια, στις στημένες φάσεις του Ολυμπιακού, με τον Έσε να έμενε εκτός περιοχής! Για όποιον δεν το ξέρει, στην ομάδα του στην Αργεντινή, στην Ουρακάν, είχε βάλει εννιά γκολ, τα περισσότερα μέσα από τη διαδικασία στημένων φάσεων. Κι όμως στον Ολυμπιακό τον είχαν έξω από την περιοχή στα υπέρ του κόρνερ και φάουλ. Ευτυχώς, λόγω του γκολ με κεφαλιά στο Άμστερνταμ, άλλαξε το σκηνικό.

Δεν είναι κάποιος σούπερ κεφαλοσφαιριστής ο Έσε, όμως έχει αρκετά καλό άλμα και μπαίνει δυναμικά στις διεκδικήσεις.

Άσχετο: Ας σταματήσουν αυτή την ιστορία με τα ψαλιδάκια όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Μία ο Ταρέμι, μία ο Έσε, την άλλη ο Κλέϊτον, συνεχώς ο Ελ Κααμπί. Ας κοιτάξουν να βάλουν την μπάλα στα δίκτυα με έναν απλό τρόπο τώρα που όλη η ομάδα βλέπει τις αντίπαλες εστίες σαν κουτάκια. Και μετά ας κάνουν τις θεαματικές ενέργειες για το χειροκρότημα. Εδώ προ κενής εστίας και δεν βάζουν γκολ (βλέπε Ζέλσον με Παναθηναϊκό).

Η φωτογραφία της ημέρας:

Άμα λάχει ο Στρεφέτσα όχι απλώς έπαιξε βασικός σε όλο το ματς στη νίκη της Πάρμα 2-1 επί της Βερόνα, αλλά ήταν κι από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του, έχοντας και ένα σουτ στο δοκάρι. Ο τοπικός Τύπος είναι όλο ύμνους για τον άσο του Ολυμπιακού, που έχει δοθεί δανεικός έως τον Μάϊο στην ιταλική ομάδα. Η gazzettadiparma τον χαρακτηρίζει ως τον καλύτερο του γηπέδου. Ακόμη πιο χαρακτηριστική η αναφορά της sportparma, που γράφει «οργή Θεού ο Στρεφέτσα»!!!

Σχολιάζει δε ότι, «η παρουσία του στην ενδεκάδα άλλαξε την τύχη της Πάρμα και δημιούργησε σύγχυση στους φιλοξενούμενους. Παραλίγο να σκοράρει στο 27ο λεπτό. Πλησίασε ακόμη περισσότερο το γκολ αρκετές φορές στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 66ο λεπτό, σούταρε από καλή θέση μετά από ριμπάουντ της άμυνας των φιλοξενούμενων, και στο 70ο λεπτό, χτύπησε το οριζόντιο δοκάρι με ένα εντυπωσιακό σουτ τύπου Ντελπιέρο»!

Ο Στρεφέτσα και σε αυτό, το δεύτερο παιχνίδι του στην Πάρμα, έπαιξε σε ρόλο πίσω από τον σέντερ φορ, όπως και στο πρώτο, στο διπλό μέσα στην Μπολόνια, στο οποίο είχε μπει αλλαγή στο 54’. Αν μη τι άλλο προσαρμόστηκε άμεσα στην επιστροφή του στο Καμπιονάτο. Κι έφερε γούρι στην νέα ομάδα του, με δύο σερί τρίποντα, το πρώτο με γκολ στο 94’ και το δεύτερο με γκολ στο 93’!!!

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍