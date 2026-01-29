Οι έντεκα βαθμοί ήταν υπεραρκετοί για τον Ολυμπιακό ώστε να βρεθεί στην 24άδα και στα play offs του Champions League και οι δέκα από αυτούς έχουν την υπογραφή του Ταρέμι και του Ζέλσον.

Το βράδυ της Τρίτης (28/01) ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που περνά στα play offs του Champions League με το νέο format, κατακτώντας την 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η νίκη κόντρα στον Άγιαξ μέσα στο Άμστερνταμ ήταν η τρίτη συνεχόμενη μετά τις Καϊράτ και Λεβερκούζεν και την ίδια στιγμή οι Πειραιώτες έφτασαν τους 11 βαθμούς συγκομιδή αν υπολογίζουμε και τις ισοπαλίες με Πάφο (0-0) και Αϊντχόφεν (1-1).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε δύο συγκεκριμένα πρόσωπα να έχουν βάλει την υπογραφή τους στους δέκα από τους έντεκα βαθμούς που πήρε στο League Phase ο Ολυμπιακός και πρόκειται για τον Ζέλσον Μάρτινς και τον Μεχντί Ταρέμι, οι οποίοι είτε με ασίστ, είτε με γκολ οδήγησαν τους Πειραιώτες προς τον βαθμό ή τους βαθμούς.

Το Gazzetta καταπιάνεται από τα ματς στα οποία είχαν άμεση προσφορά και μεταφράζει τη συμμετοχή τους με βαθμούς που κέρδισε ο Ολυμπιακός από δική τους ενέργεια.

Ζέλσον Μάρτινς (Επτά βαθμοί, τρία γκολ)

Αν και πέρσι, κανένα από τα επτά γκολ που πέτυχε δεν ήταν στην Ευρώπη, φέτος έχει βρει τρεις φορές δίχτυα και μόλις μία στην Ελλάδα. Όλα τα τέρματα του ήταν εξίσου σημαντικά και καταλυτικά για να συλλέξουν οι Πειραιώτες επτά βαθμούς.

Αρχικά είναι ο ποδοσφαιριστής που άνοιξε το σκορ κόντρα στην Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης και θα ήταν και ο ήρωας του ματς αν δεν είχε έρθει η ισοφάριση με buzzer beater από τους Ολλανδούς (1-1). Ωστόσο αυτό δεν αναιρεί τον έναν βαθμό που έδωσε με γκολ του στους Πειραιώτες.

Σε αντίθεση με την Αϊντχόφεν, κόντρα στην Καϊράτ στο Καζακστάν, το γκολ του στο 73ο λεπτό γίνεται... χρυσό για τον Ολυμπιακό καθώς είναι αυτό που του χαρίζει και την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του θεσμού. Οπότε τρεις βαθμοί και αφετηρία για το 3x3 που θα δώσει την πρόκριση στα play offs.

Και καταλήγουμε στο Άμστερνταμ. Ο Ζέλσον είναι ο άνθρωπος που ανοίγει ξανά το σκορ, αυτή τη φορά στο 52ο λεπτό με ωραίο σουτ από κοντά και βάζει σε θέση οδηγού τους Πειραιώτες στον... τελικό κόντρα στον Άγιαξ. Παρότι ο Ντόλμπεργκ ισοφάρισε, ο Έσε διαμόρφωσε το τελικό 2-1 και κράτησε τον Ολυμπιακό στην 24άδα.

Άρα, έχουμε και λέμε...

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1 (Γκολ - 1 βαθμός)

Καϊράτ - Ολυμπιακός 0-1 (Γκολ - 3 βαθμοί)

Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2 (Γκολ - 3 βαθμοί)

Μεχντί Ταρέμι (Εννιά βαθμούς, ένα γκολ-δύο ασίστ)

Σε αντίθεση με τον Ζέλσον, ο Μεχντί Ταρέμι έχει συχνή επαφή με το γκολ και ήδη μετρά 14 σε 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις φέτος, με δύο από αυτά να είναι στο Champions League. Το ένα βέβαια το πέτυχε στην ήττα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (3-4), ωστόσο το άλλο μαζί και με δύο ασίστ, έχουν έρθει την κατάλληλη στιγμή.

Ο Ιρανός φορ έχει άμεση συμμετοχή στο γκολ και στα τρία παιχνίδια όπου ο Ολυμπιακός ήθελε νίκη για να περάσει στα play offs του Champions League. Αρχικά, είναι ο άνθρωπος που έκανε την ασίστ για να έρθει το... χρυσό γκολ του Ζέλσον κόντρα στην Καϊράτ στο Καζακστάν, με το οποίο οι Πειραιώτες πανηγύρισαν το πρώτο τους τρίποντο στη διοργάνωση.

Στη συνέχεια, ο 33χρονος φορ πετυχαίνει το 2-0 του Ολυμπιακού κόντρα στη Λεβερκούζεν, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ, πλασάροντας ιδανικά τον αντίπαλο πορτιέρε από κοντά τον αντίπαλο πορτιέρε, προσφέροντας ακόμα μία σημαντική νίκη στην ομάδα του.

Το... κερασάκι είναι η συνεργασία εκ νέου με τον Ζέλσον Μάρτινς στο 52ο λεπτό στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άγιαξ. Ο Ιρανός σπάει εξαιρετικά την μπάλα στον Πορτογάλο εξτρέμ προκειμένου εκείνος να πατήσει περιοχή και να πλασάρει για το 1-0, με το τελικό αποτέλεσμα εκείνου του αγώνα να είναι το 2-1 υπέρ των ερυθρολεύκων.

Οπότε, αν τα μαζέψουμε όλα μαζί, είναι...

Καϊράτ - Ολυμπιακός 0-1 (Ασίστ - 3 βαθμοί)

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0 (Γκολ - 3 βαθμοί)

Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2 (Ασίστ - 3 βαθμοί)