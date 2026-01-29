Αναλυτικά η λίστα των ομάδων με τη χρηματιστηριακή τους αξία. Η θέση του Ολυμπιακού κι οι άλλες δύο με τη μικρότερη αξία. ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, αποστολή: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ

Ο Ολυμπιακός , με το τεράστιο διπλό στο Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ (2-1), μπήκε στη λίστα με τις 24 ομάδες που προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του Champions League, διεκδικώντας το εισιτήριο για τους «16».

Οι Πειραιώτες έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα που περνάει από το League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης με το νέο format και την ίδια στιγμή, είναι η τρίτη ομάδα με τη μικρότερη χρηματιστηριακή αξία από αυτές που τερμάτισαν στην πρώτη 24άδα.

Σύμφωνα με το transfermarkt, το ρόστερ των «ερυθρολεύκων» κοστίζει συνολικά 136 εκατ. ευρώ και είναι πιο ακριβό μόνο από αυτό της Μπόντο Γκλιμτ (57 εκατ. ευρώ) και της Καραμπάγκ (28 εκατ. ευρώ).

Άξιο αναφοράς είναι ότι εκτός συνέχειας έμειναν κλαμπ με πολύ ακριβότερα ρόστερ από τους νταμπλούχους Ελλάδας όπως η Μαρσέιγ (446 εκατ. ευρώ), Μπιλμπάο (303 εκατ. ευρώ), Νάπολι (429 εκατ. ευρώ), Αϊντραχτ (394 εκατ. ευρώ) και Βιγιαρεάλ (252 εκατ. ευρώ).

Δείτε αναλυτικά:

Οι 8 ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί είναι:

1. Άρσεναλ (1.270.000.000 ευρώ)

2. Μπάγερν Μονάχου (981.000.000 ευρώ)

3. Λίβερπουλ (1.004.000.000 ευρώ)

4. Τότεναμ (879.000.000 ευρώ)

5. Μπαρτσελόνα (1.110.000.000 ευρώ)

6. Τσέλσι (1.190.000.000 ευρώ)

7. Σπόρτινγκ Λισαβόνας (472.000.000 ευρώ)

8. Μάντσεστερ Σίτι (1.310.000.000 ευρώ)

Στα πλέι οφ έχουν προκριθεί:

9. Ρεάλ Μαδρίτης (1.350.000.000 ευρώ)

10. Ίντερ (667.000.000 ευρώ)

11. Παρί Σεν Ζερμέν (1.200.000 ευρώ)

12. Νιούκαστλ (712.000.000 ευρώ)

13. Γιουβέντους (552.000.000 ευρώ)

14. Ατλέτικο Μαδρίτης (526.000.000 ευρώ)

15. Αταλάντα (421.000.000 ευρώ)

16. Λεβερκούζεν (431.000.000 ευρώ)

17. Ντόρτμουντ (483.000.000 ευρώ)

18. Ολυμπιακός (136.000.000 ευρώ)

19. Κλαμπ Μπριζ (202.000.000 ευρώ)

20. Γαλατάσαραϊ (324.000.000 ευρώ)

21. Μονακό (352.000.000 ευρώ)

22. Καραμπάγκ (28.000.000 ευρώ)

23. Μπόντο Γκλιμτ (57.000.000 ευρώ)

24. Μπενφίκα (356.000.000 ευρώ)

Αυτοί που αποκλείστηκαν:

25. Μαρσέιγ (446.000.000 ευρώ)

26. Πάφος (25.000.000 ευρώ)

27. Σεν Ζιλουάζ (105.000.000 ευρώ)

28. Αϊντχόφεν (275.000.000 ευρώ)

29. Αθλέτικ Μπιλμπάο (303.000.000 ευρώ)

30. Νάπολι (429.000.000 ευρώ)

31. Κοπεγχάγη (75.000.000 ευρώ)

32. Αγιαξ (154.000.000 ευρώ)

33. Φρανκφούρτη (394.000.000 ευρώ)

34. Σλάβια Πράγας (109.000.000 ευρώ)

35. Βιγιαρεάλ (252.000.000 ευρώ)

36. Καϊράτ (14.000.000 ευρώ)