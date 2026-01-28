Το Άμστερνταμ κινείται σε ρυθμούς... Champions League και περιμένει τη σπουδαία αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Οι, έστω και ελάχιστες, πιθανότητες που έχουν στον Άγιαξ για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League κάνουν τον κόσμο της ομάδας να περιμένει πως και πως το αποψινό ματς με τον Ολυμπιακό .

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα έχουν στο πλευρό τους - εντός γηπέδου- 3.000 πιστούς φίλους τους (οι 400 θα είναι σε first class θέσεις) και εκτός άλλους 7.000 περίπου! Το τι γίνεται στους δρόμους της ολλανδικής πρωτεύουσας το είδαμε από το videos που κυκλοφόρησαν χθες τη νύχτα.

Στη μπουτίκ του Άγιαξ, που είναι στο γήπεδο, υπάρχουν κασκόλ για το σημερινό ματς, ενώ στο ξενοδοχείο μας καταλαβαίνεις ότι το κλίμα ειναι επηρεασμένο από τη σημερινή αναμέτρηση.

Στο σταθμό των τρένων-μέτρο τοποθετούνται ειδικά κιγκλιδώματα ώστε να μπορεί να υπάρξει ο απαραίτητος έλεγχος σ' όσους φτάσουν στο γήπεδο μέσω μετρό (M54 από το κέντρο της πόλης ως την στάση Bijlmer Arena).

Όσοι βρεθούν στο γήπεδο, όπως σας ενημερώσαμε βάσει των καιρικών προβλέψεων, η αίσθηση της θερμοκρασίας θα φτάσει και τους -5.