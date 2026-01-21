Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό μετά τον θρίαμβο του στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Να λοιπόν που φτάνουμε στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ και ο Ολυμπιακός είναι εδώ. Όρθιος.

Με οκτώ βαθμούς σε εφτά αγωνιστικές. Και δεν τους λες λίγους. Ας σκεφτούμε τι είχε κάνει η ομάδα στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις Τσάμπιονς Λιγκ στις οποίες έλαβε μέρος.

2017 Ένας βαθμός (από το 0-0 με την Μπαρτσελόνα εντός)

2019 Τέσσερις βαθμοί (από το 2-2 με την Τότεναμ εντός και το 1-0 με τον Ερυθρό Αστέρα εντός)

2020 Τρεις βαθμοί (από το 1-0 με τη Μαρσέϊγ εντός)

Σε ένα σύνολο 18 αγώνων (τότε ήταν οι όμιλοι, με έξι αγωνιστικές) ο Ολυμπιακός είχε οκτώ βαθμούς, όλους μέσα στο σπίτι του. Τώρα, σε εφτά αγωνιστικές έχει επίσης οκτώ βαθμούς! Τους πέντε στο σπίτι του και τους τρεις εκτός έδρας.

Η σύγκριση είναι καταλύτης. Και λέει πολλά. Ειδικά με την επιπρόσθετη υπενθύμιση ότι στα δύο προηγούμενα του Τσάμπιονς Λιγκ είχε τον ίδιο προπονητή, τον Πέδρο Μαρτίνς και δη στην δεύτερη και τρίτη του σεζόν αντίστοιχα. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά που πετυχαίνει ο Ολυμπιακός με τον Μεντιλίμπαρ στην Ευρώπη. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο Κόνφερενς Λιγκ. Πέρυσι ήταν 7ος στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Φέτος παλεύει έως την τελευταία ημέρα να μπει στην 24άδα του Τσάμπιονς Λιγκ.

Πάρα πολύ δύσκολο είναι. Έτσι το βλέπω εγώ. Στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει ποτέ στην ιστορία του στα Κύπελλα Ευρώπης. Έχει δύο ισοπαλίες (0-0 με Άγιαξ και ΑΖ) και τέσσερις ήττες (0-2 και 0-4 από Άγιαξ, 0-1 από Χέρενβεν και 1-2 από PSV). Για την ακρίβεια μέχρι την τελευταία επίσκεψη του εκεί, δεν είχε καν σκοράρει σε πέντε ματς! Και το γκολ που έβαλε στο Άϊντχοβεν ήταν στο τελευταίο λεπτό, με τον Χασάν! Αλλά του έδωσε την πρόκριση!

Ποιος ξέρει, ίσως εκείνο το γκολ να αποδειχθεί το σημείο που άλλαξε τα δεδομένα. Εξάλλου, μπορεί και με ισοπαλία να περάσει ο Ολυμπιακός, που λέει και ο αγαπημένος ειδικός σε αυτά, ο Ανδρέας Δημάτος!

Το θέμα είναι να πάει ο Ολυμπιακός στο Άμστερνταμ προετοιμασμένος για μία μεγάλη μάχη. Και, μεταξύ μας, να είναι καλύτερος απ΄ ότι χθες! Ναι, καλύτερος. Γιατί χθες είδαμε λιοντάρια στο γήπεδο, αλλά είδαμε και να τρώει οκτώ φάσεις η ομάδα. Εκ των οποίων οι τρεις ήταν καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Την στιγμή κατά την οποία ο Ολυμπιακός είχε μία καθαρή, του Ταρέμι το γκολ. Συν φυσικά το γκολ από το κόρνερ του Κοστίνια.

Για να αποδειχθεί για μία ακόμη φορά το πόσο σημαντικό είναι να είσαι καλά στα «στημένα», αμυντικά κι επιθετικά. Μπράβο και στους παίκτες, αλλά και στο τεχνικό επιτελείο που ο Ολυμπιακός ήταν χθες όπως έπρεπε σε αυτό το κομμάτι, με αποκορύφωμα το γκολ του Πορτογάλου, ο οποίος εδώ και τόσους μήνες κέρδιζε κεφαλιές σε κόρνερ και φάουλ, πλησίαζε τόσο πολύ στο γκολ κατά καιρούς, αλλά δεν του κάθονταν ποτέ μία φάση.

Παρεμπιπτόντως, ο Κοστίνια πρέπει να έκοψε τουλάχιστον πέντε πλαγιοκοπήσεις των Γερμανών βγάζοντας την μπάλα κόρνερ. Σε δύο περιπτώσεις με πραγματικά δύσκολες προσπάθειες. Μας θύμισε γενικά τον Κοστίνια του περσινού Γιουρόπα Λιγκ. Μέγας μαχητής.

Άσχετο: Είναι αυτό που λέω πάντα. Άλλο να σου βάζουν διαιτητή που σου βγάζει καλή αύρα από προηγούμενα παιχνίδια σου, όπως ο Ιταλός Μαριάνι (ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-3, Μακάμπι-Ολυμπιακός 1-6, Ολυμπιακός-Λέβερκουζεν 2-0) και άλλο να σου βάζουν διαιτητή που σου σπάει τα νεύρα και μόνο που τον βλέπεις. Από τον ορισμό του διαιτητή που θα κάνει η ΟΥΕΦΑ για το ματς με τον Άγιαξ θα καταλάβουμε πολλά. Εννοώ για τις διαθέσεις της ΟΥΕΦΑ έναντι του Ολυμπιακού.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μπορεί να μην ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του αγώνα ο Τσικίνιο, αλλά ήταν εκεί. Για τουλάχιστον 70 λεπτά που άντεξε. Σπουδαίος μοχλός για την λειτουργία της ομάδας ο Πορτογάλος. Με πολλές βοήθειες δημιουργικά, συνεργασίες, πάσες, αλλά και κλεψίματα. Κι επειδή η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί, από ένα δικό του κλέψιμο ήρθε το κόρνερ από το οποίο προήλθε το πρώτο γκολ.

Στο β΄ ημίχρονο γύρισε και πιο πίσω για να προσφέρει κι ανασταλτικά. Κι έτσι το έφτιαξε καλύτερα ο Μεντιλίμπαρ το πράγμα, γιατί στη μεσαία γραμμή οι Γερμανοί είχαν πάρει το κέντρο στο α΄ ημίχρονο, βγαίνοντας πολλές φορές τρεις εναντίον δύο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍