Δείτε τα δυο γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Φάληρο με 2-0.

Ο Ολυπιακός «ζευγάρωσε» τα τρίποντα του στη League Phase του Champions League και έδωσε το δικαίωμα στον εαυτό του να... ονειρεύεται. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επικράτησε της Λεβερκούζεν στο Φάληρο με 2-0, έφτασε τους 8 βαθμούς και θα «παλέψει» με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα μόλις στο 2ο λεπτό, χάρη σε συνεργασία των δυο δεξιών μπακ που «μοιράστηκαν» την πλευρά. Ο Ροντινέι εκτέλεσε κόρνερ, ο Κοστίνια πήρε την κεφαλιά και ένοιξε το σκορ.

Οι Πειραιώτες βρήκαν δεύτερο γκολ σε κομβικό σημείο, στο φινάλε του πρώτου μέρους. Στο 45+1' ο Ροντινέι έδωσε δεύτερη ασίστ, καθώς με υπέροχη μπαλιά έβγαλε τον Ταρέμι σε τετ α τετ, ο οποίος πλάσαρε για το 2-0.

MVP της αναμέτρησης ήταν ο Κωσνταντής Τζολάκης, ο οποίος κράτησε το μηδέν στην εστία του, κάνοντας σπουδαίες επεμβάσεις.