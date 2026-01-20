Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν: Ο Τζολάκης με δύο νέες μεγάλες αποκρούσεις κράτησε το μηδέν
Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο από τον Τζολάκη κάτω από την εστία του Ολυμπιακού καθώς ο Έλληνας τερματοφύλακας με δύο μεγάλες επεμβάσεις στο 10' και στο 16' κράτησε το 1-0.
Ο Τζολάκης είχε και τρίτη μεγάλη επέμβαση στο 37' με τον Γκριμάλδο να πλασάρει έξω από την περιοχή και τον γκολκίπερ του Ολυμπιακού με εκτίναξη στη γωνία του να λέει εντυπωσιακά «όχι».
Είχε όμως και συνέχεια. Αμέσως μετά την τεράστια χαμένη ευκαιρία του Βάθλεθ που δεν βρήκε στόχο από πολύ κοντά, ο Ελληνας τερματοφύλακας των ερυθρόλευκων στο 45' σταμάτησε και τον Κοφάν σε εξ επαφής τελείωμα του επιθετικού της Λεβερκούζεν, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Γκριμάλδο πλάσαρε πάνω του.
Ο Ολυμπιακός είχε πάρει το προβάδισμα στο 2' με κεφαλιά του Κοστίνια.
