Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο Gazzetta την εικόνα ενός «ερυθρόλευκου» ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Το παιχνίδι στην Αστάνα ήταν σίγουρα ιδιαίτερο για τον Μπιανκόν, υπό την έννοια ότι έπαιζε για πρώτη φορά βασικός στον Ολυμπιακό σε επίπεδο Τσάμπιονς Λιγκ-είχε μπει αλλαγή προηγουμένως σε τρία ματς, όμως είναι άλλο να παίζεις από την αρχή κι άλλο να περνάς ως αλλαγή κάποια λεπτά.

Το ωραίο είναι ότι ο Γάλλος είχε ξαναπαίξει στο Τσάμπιονς Λιγκ και δη πριν εφτά ολόκληρα χρόνια, δύο 90λεπτα με τη φανέλα της Μονακό! Αλλά αυτό που ενδιέφερε τώρα στο Καζακστάν ήταν κατά πόσο θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε ένα παιχνίδι τέτοιας βαθμολογικής και ψυχολογικής σημασίας. Ιδιαίτερα όταν το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι του ως βασικός στον Ολυμπιακό ήταν το καταστροφικό 0-3 στο πλαστικό τερέν (κι εκεί) της Μπόντο στη Νορβηγία, όπου και τότε είχε λείψει ο τραυματίας Ρέτσος.

Αυτή τη φορά, στο Καζακστάν, ο Μπιανκόν ήταν σίγουρα καλύτερος από εκείνο το εφιαλτικό για όλο τον Ολυμπιακό βράδυ. Το ερώτημα που ίσως χρειαστεί να απαντήσουμε είναι αν έκανε μία πειστική εμφάνιση. Και χρειάζεται να το απαντήσουμε ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με πολλούς να εκτιμάνε ότι οι πρωταθλητές έχουν ανάγκη από έναν καλύτερο κεντρικό αμυντικό, για να πλαισιώσει τους Ρέτσο και Πιρόλα.

Ο Μπιανκόν λοιπόν σε γενικές γραμμές τα πήγε καλά κόντρα στην Καϊράτ, από την οποία πάντως να σημειώσουμε ότι απουσίαζε ο καλύτερος της επιθετικός, ο Σατπάεφ. Και τα πήγε καλά όχι μόνο γιατί είχε εκείνη τη σωτήρια επέμβαση με το τάκλιν πάνω στο σουτ του αντίπαλου φορ από πλεονεκτική θέση. Αλλά και γιατί πήρε πολλές κεφαλιές, καθάρισε με μία από αυτές μία σέντρα από φάουλ, επενέβη επίσης θετικά σε δύο ακόμη σέντρες, βγήκε πρώτος στην μπάλα, ήταν δυναμικός και συνήθως αποτελεσματικός, ενώ τρεις φορές προωθήθηκε και είχε καλές μπαλιές-η μία στον Ελ Κααμπί ήταν για γκολ.

Καλό τον λες τον Μπιανκόν. Πολύ καλό, όμως, δεν τον λες. Και όχι μόνο επειδή έμεινε καθηλωμένος στο έδαφος και δεν σηκώθηκε να εμποδίσει έστω τον αντίπαλο φορ, που πήρε κεφαλιά στο 92΄από καλή θέση, με την μπάλα να καταλήγει ευτυχώς για τον Ολυμπιακό πάνω στον Τζολάκη κι όχι σε μία γωνία του, διότι τότε θα είχαμε δράματα. Ο Γάλλος δύο φορές γλίστρησε με συνέπεια τη μία να χάσει τον παίκτη του και να πάρει κάρτα ο Έσε για φάουλ ανακοπής αντεπίθεσης και την άλλη να απειλήσει η Καϊράτ με κεφαλιά.

Άλλες δύο φορές έχασε κεφαλιές από τον Καζάκο σέντερ φορ και τη δεύτερη δημιουργήθηκε σπουδαία ευκαιρία για τους γηπεδούχους, να κάνουν το υπέρ τους 1-0. Δεν απέφυγε να πάρει κίτρινη κάρτα, όπως συμβαίνει στα περισσότερα παιχνίδια στα οποία παίζει βασικός, και μάλιστα την πήρε από το α΄ ημίχρονο για ένα σκληρό φάουλ, που το λες και αχρείαστο. Επιπλέον οι περισσότερες βαθιές μπαλιές του αυτή τη φορά δεν ήταν καλές.

Καταλήγουμε στο ότι ο Μπιανκόν είχε αρκετές πολύ καλές η, απλά καλές στιγμές, αλλά και αρκετές πολύ κακές η, απλά κακές στιγμές. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να τον κρίνουμε με πιο μεγάλη ασφάλεια μετά και τα παιχνίδια με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη, που ίσως δεν θα είναι εύκολα για την άμυνα του Ολυμπιακού.

Έτσι, θα έχει και μία σειρά τριών-τεσσάρων συνεχόμενων αγώνων στα πόδια του ο 25χρονος αμυντικός, άρα θα έχει καλύτερο ρυθμό.

Παρεμπιπτόντως, ο έτερος κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού, ο Πιρόλα, ήταν θετικός, ειδικά στο τελευταίο 30λεπτο του αγώνα, αφού για ένα διάστημα νωρίτερα αντιμετώπισε δύο φορές δυσκολίες (τη μία έφαγε μία προσποίηση και την άλλη πήγε δεύτερος στην μπάλα σε χαμένη ευκαιρία της Καϊράτ). Ο Ιταλός, πάντως, τη δουλειά την έκανε με τρόπο αποτελεσματικό σε ένα ποσοστό πάνω από 80%, με καλές επεμβάσεις χαμηλά και ψηλά. Δεν ήταν σούπερ, όμως στο κρίσιμο φινάλε ήταν πραγματικά πολύ καλός, με καλές άμυνες και σε κρίσιμες στιγμές.

Άσχετο: Στο περσινό Τσάμπιονς Λιγκ, στην αντίστοιχη, 6η, αγωνιστική, η τελευταία ομάδα στην πρώτη 24άδα είχε οκτώ βαθμούς. Τώρα έχει εφτά. Και κάπως έτσι επιβεβαιώνεται και η εκτίμηση πολλών κομπιούτερ, στις προσομοιώσεις που κάνουν, ότι ενώ πέρυσι χρειάστηκαν 11 βαθμούς για πρόκριση, φέτος μπορεί να χρειαστούν δέκα η, ίσως να είναι αρκετοί κι εννιά. Με τον (τελευταίο) αντίπαλο του Ολυμπιακού, τον Άγιαξ, να μπορεί να φτάσει κι αυτός τους εννιά βαθμούς, με δύο νίκες, αλλά να έχει πιθανότητες πρόκρισης 1% λόγω διαφοράς γκολ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Υπήρχε μία αίσθηση ότι ο Μεντιλίμπαρ θα έπαιζε στο Καζακστάν με την ίδια 11άδα που είχε ξεκινήσει τρεις ημέρες νωρίτερα το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, με το σκεπτικό ότι ο Ολυμπιακός είχε πιάσει πολύ καλή απόδοση. Τελικά, πώς ήρθαν έτσι τα πράγματα κι ο προπονητής έβαλε την ίδια ενδεκάδα, αλλά από το 62ο λεπτό! Τότε, που έβγαλε Τσικίνιο και Ποντένσε κι έβαλε Ταρέμι και Στρεφέτσα.

Για τον Ιρανό μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι έχει παίξει και στα έξι παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά ποτέ σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας. Αντίθετα, ο Στρεφέτσα είχε παίξει βασικός στο πρώτο παιχνίδι, με την Πάφο, αλλά δεν τα είχε πάει καλά και είχε γίνει αλλαγή από το ημίχρονο. Με το σημαντικό για τον Βραζιλιάνο να είναι ότι στα δύο τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια, με τη Ρεάλ και με την Καϊράτ, πραγματικά έχει πολύ καλή παρουσία προερχόμενος από τον πάγκο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍 για τον Ολυμπιακό που κανονικά έπρεπε να είχε αυτή την στιγμή εννιά κι όχι πέντε βαθμούς στο Τσάμπιονς Λιγκ