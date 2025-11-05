Η Καραμπάγκ έφερε «τούμπα» το ματς με την Τσέλσι μέσα σε ένα δεκάλεπτο, ενώ οι Μπλε είχαν προηγηθεί με τον Εστεβάο λίγο νωρίτερα.

Ματσάρα στο Αζερμπαϊτζάν, εκεί όπου Καραμπάγκ και Τσέλσι διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League! Οι Μπλε μπορεί να πήραν το προβάδισμα, αλλά οι Αζέροι αντεπιτέθηκαν άμεσα και έκαναν την ανατροπή πριν από το ημίχρονο. Στο 19', ο Εστεβάο έκανε το συρτό σουτ στην κλειστή γωνία του Κοχάλσκι για το 0-1 των Λονδρέζων.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν γρήγορα. Στο 29', ο Αντράντε πήρε το «ριμπάουντ» μετά την ενέργεια του Ντουράν και νίκησε τον Σάντσεθ φέρνοντας το ματς στα ίσα. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Χάτο υπέπεσε σε παράβαση πέναλτι κάνοντας χέρι και ο Γιάνκοβιτς ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα για το 2-1 της Καραμπάγκ.