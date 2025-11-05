Η Πάφος το έκανε κι αυτό! Κόντρα στις πιθανότητες οι Κύπριοι επικράτησαν 1-0 επί της Βιγιαρεάλ και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο Champions League. Γκέλαρε στο Αζερμπαϊτζάν η Τσέλσι.

Πολλοί θα έλεγαν πως μόνο και μόνο η παρουσία της σε τελική φάση του Champions League ήταν αρκετή... Η Πάφος φαινομενικά είχε τρυπήσει το ταβάνι της, όμως δεν μοιάζει σε καμία περίπτωση χορτασμένη. Και το απέδειξε ξανά απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Με μια ψυχωμένη εμφάνιση οι Κύπριοι λύγισαν με 1-0 τους Ισπανούς σε μια ιστορική νίκη, την πρώτη τους σε επίπεδο Champions League.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στον αγώνα και απείλησαν με προσπάθεια του Ντομίνγκος Κουίνα που εξουδετέρωσε ο γκολκίπερ της Βιγιαρεάλ (2΄). Στα λεπτά που ακολούθησαν οι Ισπανοί έβγαλαν αντίδραση και άγγιξαν το προβάδισμα σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, όμως Πεπέ, Μικαουτάτζε και Γκέιγ δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα.

Η Πάφος κατάφερε να σβήσει τη φλόγα και να ισορροπήσει, προτού πυροδοτήσει... έκρηξη στο γήπεδο στο 47΄, όταν ο Λούκασεν με κεφαλιά από κόρνερ έβαλε μπροστά την ομάδα του και φωτιά στις εξέδρες για το 1-0. Αφού συνήλθε από το σοκ η Βιγιαρεάλ προσπάθησε να φέρει το ματς στα ίσα, όμως έπεσε πάνω σε έναν εξαιρετικό Νεόφυτο Μιχαήλ, ο οποίος στο 65΄είπε κομβικό «όχι» στην κεφαλιά του Ολουβασέγι για να κρατήσει το μηδέν.

Παρά την πίεση των φιλοξενούμενων, τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, το οποίο σηματοδότησε μια μαγική νύχτα για την Πάφο που πανηγύρισε την πρώτη νίκη στην ιστορία της στο Champions League και ανέβηκε προσωρινά στην 19η της βαθμολογίας με συγκομιδή πέντε βαθμών.

Καραμπάγκ - Τσέλσι 2-2

Η Καραμπάγκ αποδείχθηκε... σκληρό καρύδι για την Τσέλσι, την οποία κράτησε στο 2-2 και την υποχρέωσε σε απώλεια βαθμών που την άφησε εκτός 8άδας. Οι Μπλε του Μαρέσκα προηγήθηκαν στο 16' χάρη στο ωραίο συρτό σουτ του Εστεβάο, αλλά οι Αζέροι απάντησαν άμεσα. Ο Αντράντε στο 29' έφερε το παιχνίδι στα ίσα με κοντινή προβολή, ενώ δέκα λεπτά αργότερα η Καραμπάγκ έκανε την ανατροπή. Ο Χάτο έκανε χέρι μέσα στην περιοχή του Σάντσεθ, ο διαιτητής καταλόγισε την παράβαση και ο Γιάνκοβιτς ευστόχησε για το 2-1.

Η Τσέλσι ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Γκαρνάτσο. Ο Αργεντίνος εκμευταλλεύτηκε το λάθος των Αζέρων και με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2. Το σκορ δεν άλλαξε ως το τέλος παρά την πίεση της Τσέλσι, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν με δέκα βαθμούς.