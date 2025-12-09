Καϊράτ-Ολυμπιακός 0-1: Τα δύο δοκάρια κι η απίστευτη ευκαιρία του Ταρέμι (vids)
Στο 75' ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 0-2! Ο Μουζακίτης έδωσε στον Ταρέμι κι ο Ιρανός είδε τον αντίπαλο κίπερ να αποκρούει εντυπωσιακά τη φάση, με τη μπάλα να χτυπάει στη συνέχεια στο αριστερό του δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης, η μαγική πάσα του Μουζακίτη βρήκε το κεφάλι του Ελ Καμπί, ο Aναρμπέκοφ τού είπε «όχι» και στη συνέχεια ο Ταρέμι σε κενή εστία, έχοντας αιφνιδιαστεί έστειλε τη μπάλα άουτ.
Η διπλή ευκαιρία με Ταρέμι-Ελ Καμπί:
Στο 79' ο Ταρέμι πάσαρε στον Ελ Καμπί, ο οποίος με δυνατό σουτ είδε τη μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.