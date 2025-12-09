Οι τρεις μεγάλες φάσεις του Ολυμπιακού με τα δύο δοκάρια για να καθαρίσει το ματς στην Αστάνα!

Στο 75' ο Ολυμπιακός έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 0-2! Ο Μουζακίτης έδωσε στον Ταρέμι κι ο Ιρανός είδε τον αντίπαλο κίπερ να αποκρούει εντυπωσιακά τη φάση, με τη μπάλα να χτυπάει στη συνέχεια στο αριστερό του δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης, η μαγική πάσα του Μουζακίτη βρήκε το κεφάλι του Ελ Καμπί, ο Aναρμπέκοφ τού είπε «όχι» και στη συνέχεια ο Ταρέμι σε κενή εστία, έχοντας αιφνιδιαστεί έστειλε τη μπάλα άουτ.

Η διπλή ευκαιρία με Ταρέμι-Ελ Καμπί:

Στο 79' ο Ταρέμι πάσαρε στον Ελ Καμπί, ο οποίος με δυνατό σουτ είδε τη μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι!