Οι Νικς και οι Μάτζικ πέρασαν στα ημιτελικά του NBA Cup, αφήνοντας εκτός Ράπτορς και Χιτ αντίστοιχα.

Οι Νικς και οι Μάτζικ θα είναι οι δύο ομάδες της Ανατολής που θα αγωνιστούν στα ημιτελικά του NBA Cup στο Λας Βέγκας.

Από τη μια οι Νικς, με τον Τζέιλεν Μπράνσον σε μεγάλο βράδυ, πήραν τη νίκη απέναντι στην Τορόντο Ράπτορς με 117-101 και πανηγύρισαν την μεγάλη πρόκριση.

Ο ηγέτης των Νικς ολοκλήρωσε το ματς με 35 πόντους, ενώ κομβικοί ήταν επίσης ο Τζος Χαρτ με 21 πόντους και ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 14 πόντους και 16 ριμπάουντ. Ο Μπράντον Ίνγκραμ είχε 31 πόντους για τους Ράπτορς, ενώ 18 πρόσθεσε ο Τζαμάλ Σιντ.

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, οι Ορλάντο Μάτζικ πήραν σπουδαία νίκη απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ και στις 14/12 θα αντιμετωπίσουν τους Νικς (00:30).

Παρότι ο Φρανζ Βάγκνερ ήταν εκτός, οι Μάτζικ δεν είχαν πρόβλημα, έχοντας σε πολύ καλή κατάσταση τον Ντέσμοντ Μπέιν, ο οποίος σταμάτησε στους 37 πόντους. Άλλους 20 πρόσθεσε ο Τζέιλεν Σαγκς και 18 ο Πάολο Μπανκέρο.

Για τους Μαϊάμι Χιτ, ο Νόρμαν Πάουελ είχε 21 πόντους, ο Χίροου 20 και από 19 οι Μπαμ Αντεμπάγιο και Άντριου Γουίγκινς, που όμως δεν ήταν αρκετοί για την ομάδα τους.