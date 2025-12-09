Ολυμπιακός: Η θερμοκρασία της ψυχής του ήταν πάνω από το μηδέν!

Στην παγωμένη σιωπή της Αστάνα μίλησε ο Ολυμπιακός και επιβεβαίωσε πως οι προσδοκίες πρόκρισης δεν έμειναν στα λόγια, αλλά αποτυπώθηκαν στο... συνθετικό χορτάρι.

Ο Σιόβας θα βγάλει τρομερή μπαλιά στον Ιντέγιε, ο Νιγηριανός έχει απέναντί του τον Εντουάρντο, όμως με ένα απίθανο πλασέ από τα πλάγια σκοράρει και παγώνει το Ζάγκρεμπ. Ο Ιντέγιε σφράγιζε το δεύτερο σερί διπλό του Ολυμπιακού στον όμιλο, αλλά και το… τελευταίο μέχρι το βράδυ της 9ης Δεκεμβρίου του 2025. Τώρα, ήταν η σειρά του Ζέλσον να βάλει την υπογραφή του σε μια νίκη αυτοπεποίθησης, σε ένα διπλό που θα βάλει ξανά τoυς Ερυθρόλευκους στο τρυπάκι της πρόκρισης στα νοκ άουτ. Δεν είναι στιγμή για αναλύσεις, για το τι δεν έγινε στα προηγούμενα ματς και τι θα γράφαμε αν ερχόταν η νίκη με την Πάφο ή την Αϊντχόφεν.

Άλλωστε, μιλάμε για Champions League, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στον πλανήτη, και κανείς δε συμμετέχει τυχαία. Ακόμα και η Καϊράτ έκανε την Ίντερ να «ιδρώσει» για να την κερδίσει, ενώ η Κοπεγχάγη την είδε να πλησιάζει σε μια μεγάλη ανατροπή.

Οι συνθήκες ψύχους έξω από το Astana Arena δεν επηρέασαν τον Ολυμπιακό. Του πάει το κρύο, του πάνε οι παγωμένες έδρες και του πήγε και το παιχνίδι. Η παγωνιά δεν ήταν εμπόδιο, ήταν το σκηνικό που χρειαζόταν μια ομάδα αποφασισμένη να αφήσει το σημάδι της. Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ τα έκανε όλα όπως έπρεπε: Εσε - Μουζακίτης στην ενδεκάδα, αλλά και αλλαγές στο 60’ με Ταρέμι και Στρεφέτσα. Οι Πειραιώτες έπαιζαν τον δικό τους «τελικό» και είχαν κλειστά τα αυτιά τους στο τι έπρεπε να διεκδικήσουν στην Αστάνα. Ο Ισπανός δεν τους φόρτωσε άγχος και αυτό αποτυπώθηκε στον αγωνιστικό χώρο, η ηρεμία του έγινε πυξίδα.

Ο Ολυμπιακός δεν άφησε τους γηπεδούχους να απειλήσουν με βαθιές μπαλιές, ήταν διαβασμένος πάνω στα άκρα της Καϊράτ, αλλά είχε την ατυχία να πέσει σε έναν εντυπωσιακό γκολκίπερ, ο οποίος από το παιχνίδι με τη Σέλτικ το καλοκαίρι είχε βγάλει τα ηγετικά του χαρακτηριστικά. Οι Ερυθρόλευκοι θα μπορούσαν να βρουν γκολ στο πρώτο 45λεπτο, αλλά οι βιαστικές επιλογές και ο Αναρμπέκοφ κράτησαν το μηδέν.

Το κακό τέταρτο στην επανάληψη διορθώθηκε με την είσοδο του Στρεφέτσα και του Ταρέμι. Οι δυο τους άλλαξαν τα δεδομένα στην επίθεση και με τη βοήθεια του εντυπωσιακού Μουζακίτη έφεραν ξανά τον Ολυμπιακό σε κυριαρχική θέση. Και όταν ο Ζέλσον «διάβασε» εξαιρετικά τον Καζάκο, τίποτα δεν μπορούσε να τον κρατήσει μακριά από το μεγάλο διπλό, ήταν η στιγμή όπου η αποφασιστικότητα νίκησε τον «παγετό» ενός νέου στραβοπατήματος.

Οι Πειραιώτες θα μπορούσαν να έχουν κλείσει τη βραδιά με δυο, τρία, ίσως και τέσσερα γκολ, αλλά η επιπολαιότητα στην τελική προσπάθεια και ο Αναρμπέκοφ έβαλαν φρένο σε μια μεγαλύτερη νίκη.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο αεροπλάνο της επιστροφής έχοντας στις αποσκευές του την πρώτη νίκη στη League Phase, την ψυχολογία για τον δύσκολο Γενάρη, αλλά και την κατανόηση πως από τα δικά του πόδια εξαρτάται το μέλλον στη διοργάνωση. Το άξιζε και τώρα ήρθε η σειρά του, σα να γύρισε ένας εσωτερικός διακόπτης.

Οι πιθανότητες πρόκρισης με δυο νίκες στα εναπομείναντα ματς εκτοξεύονται, αλλά όπως προαναφέραμε, γι’ αυτό αγχώνονται όλοι οι άλλοι εκτός από τον Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του. Όσο για το επερχόμενο ματς, οι μνήμες της Ριζούπολης ζωντάνεψαν ξανά και όλοι ελπίζουν πως η παρέα του Τζιοβάνι, του Τζόλε και του Ζέτεμπεργκ θα δώσει ασίστ σε αυτή του Ελ Κααμπί και του Τσικίνιο.

Το κλείσιμο αφορά τον Μουζακίτη, ένα διαμαντάκι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το μουδιασμένο ξεκίνημα της σεζόν έδωσε τη θέση του στις εξαιρετικές παραστάσεις εντός κι εκτός συνόρων. Ο διεθνής μέσος αποδεικνύει σε κάθε του ματς, σε κάθε του τοποθέτηση πως είναι έτοιμος να δικαιώσει τις δικές του τεράστιες προσδοκίες, σαν παίκτης που μεγαλώνει μπροστά στα μάτια μας, μέρα με τη μέρα.