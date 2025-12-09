Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 73ο λεπτό του αγώνα με την Καϊράτ στην Αστάνα χάρη στο φανταστικό γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς.

Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στον αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στο 73ο λεπτό ο Ταρέμι πέρασε την μπάλα στον χώρο, ο Ζέλσον Μαρτίνς πάτησε περιοχή από τα δεξιά, αιφνιδίασε τον Αναρμπέκοφ που περίμενε γύρισμα προς τον Ελ Καμπί και με άψογο τελείωμα από δύσκολη διαγώνια θέση έκανε το 0-1.

Δεύτερο γκολ του 30χρονου εξτρέμ στην τρέχουσα σεζόν, αμφότερα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.