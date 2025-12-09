Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Γκολάρα Ζέλσον για το 0-1
Ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα στον αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στο 73ο λεπτό ο Ταρέμι πέρασε την μπάλα στον χώρο, ο Ζέλσον Μαρτίνς πάτησε περιοχή από τα δεξιά, αιφνιδίασε τον Αναρμπέκοφ που περίμενε γύρισμα προς τον Ελ Καμπί και με άψογο τελείωμα από δύσκολη διαγώνια θέση έκανε το 0-1.
Δεύτερο γκολ του 30χρονου εξτρέμ στην τρέχουσα σεζόν, αμφότερα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
