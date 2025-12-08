Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για δύο παιδιά που μπορεί να κρίνουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Καζακστάν.

Είναι τρία συνεχόμενα τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος στα οποία κρατάει το μηδέν πίσω ο Ολυμπιακός. Δεν πρόκειται για πολύ δύσκολα παιχνίδια (με Ατρόμητο και ΟΦΗ μέσα 3-0, με Παναιτωλικό έξω 1-0), αλλά πάντοτε όταν δεν τρως γκολ για καλό είναι!

Ο Τζολάκης μοιάζει να έχει ξεπεράσει ένα κακό φεγγάρι που περνούσε και μπορούμε να καταγράψουμε ότι, με εξαίρεση τα παιχνίδια με τα μεγαθήρια στο Τσάμπιονς Λιγκ, την Μπαρτσελόνα του Γιαμάλ και τη Ρεάλ του Εμπαπέ και του Βινίσιους, έχει εδώ και κάμποσα παιχνίδια καλά στατιστικά-έχει δεχθεί τρία γκολ στα οκτώ τελευταία. Τα τρία γκολ είναι όλα από στατικές φάσεις, από τον Άρη (με πέναλτι), από την Κηφισιά (με φάουλ) και από την PSV (με φάουλ). Έχοντας μηδέν παθητικό σε πέντε ματς, με τη Λάρισα, την ΑΕΚ και τα τρία με Ατρόμητο, ΟΦΗ και Παναιτωλικό.

Είναι μια βελτίωση της εικόνας του Ολυμπιακού αμυντικά σε επίπεδο πρωταθλήματος, με συνέπεια να έχει καθαρά την άμυνα με τα λιγότερα γκολ (7, έναντι 10 των ΠΑΟΚ κι ΑΕΚ). Και με τον Τζολάκη να έχει βοηθήσει σίγουρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, με την ικανότητα του να αντιδράσει σωστά σε αυτές τις λιγοστές φάσεις που χρειάζεται να είναι έτοιμος ένας γκολκίπερ του Ολυμπιακού στα παιχνίδια στα οποία η ομάδα του πάντα κυριαρχεί. Κι είναι αλήθεια ότι ο διεθνής τερματοφύλακας χρειάστηκε να επέμβει κάποιες φορές σε όλα αυτά τα τελευταία παιχνίδια και το έκανε πάντα με επιτυχία.

Απλά περιμένουμε από τον Τζολάκη μία καλύτερη αποτελεσματικότητα και σε επίπεδο Τσάμπιονς Λιγκ. Όχι ότι ήταν κακός ο Ολυμπιακός στα άλλα παιχνίδια πλην εκείνων με Μπαρτσελόνα (όπου έπαιζε με 10 παίκτες από το 60’, με το σκορ 2-1) και Ρεάλ, στα οποία την τεράστια ζημιά την έπαθε σε δύο μπλακ άουτ τα οποία υπέστη. Με την Άρσεναλ το δεύτερο γκολ το δέχθηκε στο 92’, όπως και την ισοφάριση από την PSV. Όμως, το όλο παθητικό δεν είναι κολακευτικό.

Η Καϊράτ παίζοντας μέσα στο Καζακστάν δεν μοιάζει καλή επιθετικά. Με τη Σέλτικ στο πιο μεγάλο καλοκαιρινό παιχνίδι της είχε φέρει 0-0, προκρινόμενη στα πέναλτι. Με τη Ρεάλ (0-5) δεν σκόραρε. Και με την Πάφο έμεινε στο 0-0, παρότι οι Κύπριοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το πρώτο πεντάλεπτο. Τελευταίο γκολ της πρωταθλήτριας Καζακστάν εντός έδρας στην Ευρώπη ήταν ένα με πέναλτι, στο 90ο λεπτό, στη νίκη της 1-0 επί της Σλόβαν Μπρατισλάβας τον περασμένο Αύγουστο.

Αμυντικά, όμως, η Καϊράτ είναι πραγματικά καλή. Ειδικά τώρα που έχει γυρίσει ο βασικός της γκολκίπερ, ο 22χρονος Αναρμπέκοφ, που θεωρείται υπό μεταγραφή. Στα πρώτα ματς της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ ήταν τραυματίας και η Καϊράτ με άλλον γκολκίπερ έχασε 1-4 από την Σπόρτινγκ εκτός έδρας και 0-5 από τη Ρεάλ εντός έδρας. Με τον Αναρμπέκοφ, ήρωα της Εθνικής του στο πρόσφατο Καζακστάν-Βέλγιο 1-1, η Καϊράτ έχει το 0-0 με την Πάφο μέσα και τις ήττες έξω από την Ίντερ 1-2 κι από την Κοπεγχάγη 2-3 (το ένα γκολ με πέναλτι).

Με τον Αναρμπέκοφ, που είναι ο…Τζολάκης της Καϊράτ, η πρωταθλήτρια Καζακστάν είχε φέρει το 0-0 εντός έδρας με τη Σέλτικ το καλοκαίρι και είχε περάσει μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Το δε πρωτάθλημα το πήρε εντελώς οριακά, τελευταία αγωνιστική, φέρνοντας 1-1 εντός έδρας με την δεύτερη στη βαθμολογία Αστάνα, με τον Αναρμπέκοφ πάντα πρωταγωνιστή. Η Αστάνα θα ήταν πρωταθλήτρια αν έκανε διπλό.

Ένα παιχνίδι το αυριανό, που μπορεί να κριθεί στην άτυπη μάχη ανάμεσα στους δύο πολύ καλούς γκολκίπερ, τον Τζολάκη και τον…Τζολάκη της Καϊράτ .

Άσχετο: Εφτά πέναλτι έχουν δοθεί μέσα σε μία εβδομάδα, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου, υπέρ της ΑΕΚ (3), του ΠΑΟ (2) και του ΠΑΟΚ (2). Εφτά σε εφτά ημέρες!!!

Το πιο καλό για τον Ολυμπιακό του αγώνα με τον ΟΦΗ είναι ότι με το που έβαλε το 1-0 κυνήγησε και πέτυχε και το 2-0. Δύο γκολ μέσα σε εφτά λεπτά (33’-40’). Έτσι όπως πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός. όπως είχε κάνει και με τον Ατρόμητο (δύο γκολ 81΄-90’), τον Άρη (δύο γκολ 49’-60’), τον Βόλο (δύο γκολ 77’-86’) και τον Αστέρα (δύο γκολ 93’-97’).

Όταν έχεις ευκαιρία να του καταφέρεις καίριο πλήγμα-γιατί τέτοιο είναι ένα δεύτερο γκολ μέσα σε λίγα λεπτά-δεν πρέπει να χάνεις την ευκαιρία. Γιατί όταν τον αφήνεις ζωντανό, μόνο χαμένος μπορεί να είσαι. Η δε Καϊράτ δεν είναι ομάδα που τα παρατάει επειδή θα φάει γκολ. Να θυμίσω ότι έχανε από την Ίντερ στο Μιλάνο και ισοφάρισε, για να ηττηθεί τελικά με 1-2. Κι ότι πήγε στην Κοπεγχάγη κι έβαλε δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο διεκδικώντας ακόμη και την ισοφάριση, ενώ έχανε 0-3 στη Δανία.

