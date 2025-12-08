Καϊράτ - Ολυμπιακός: Τι να κάνετε στην Αστάνα, τη φουτουριστική πρωτεύουσα του Καζακστάν
Ο Oλυμπιακός θα ταξιδέψει στη μακρινή Αστάνα του Καζακστάν για την αναμέτρηση απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι (9/12), για την 6η αγωνιστική του UEFA Champions League. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η πόλη αυτή, μέχρι το 1997 που έγινε πρωτεύουσα, ήταν απλώς ένα χωριό στη μέση του πουθενά.
Σήμερα, η Αστάνα είναι μια υπερσύγχρονη πόλη (σχεδιασμένη από τον διάσημο Ιάπωνα αρχιτέκτονα Κίσο Κουροκάβα) με εκκεντρική αρχιτεκτονική και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πρωτεύουσες στον κόσμο.
Διαβάστε τη συνέχεια στο travelgo.gr
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.