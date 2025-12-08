Ένας μικρός ταξιδιωτικός οδηγός για την Αστάνα όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας Καϊράτ-Ολυμπιακός για τη League Phase του Champions League.

Ο Oλυμπιακός θα ταξιδέψει στη μακρινή Αστάνα του Καζακστάν για την αναμέτρηση απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι (9/12), για την 6η αγωνιστική του UEFA Champions League. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η πόλη αυτή, μέχρι το 1997 που έγινε πρωτεύουσα, ήταν απλώς ένα χωριό στη μέση του πουθενά.

Σήμερα, η Αστάνα είναι μια υπερσύγχρονη πόλη (σχεδιασμένη από τον διάσημο Ιάπωνα αρχιτέκτονα Κίσο Κουροκάβα) με εκκεντρική αρχιτεκτονική και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πρωτεύουσες στον κόσμο.

