Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής (07/12) από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό την Αστανά όπου την Τρίτη (09/12-17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι του Καζακστάν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρολεύκοι» θα κάνουν το μακρινό αυτό ταξίδι το οποίο θα διαρκέσει περίπου 6 ώρες με μόνο στόχο τη νίκη, η οποία θα διατηρήσει ζωντανές τις πιθανότητές τους για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι παίκτες των Πειραιωτών έφτασαν στο «Ελ. Βενιζέλος» όντας σε πολύ καλό μουντ, μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ και όντας γεμάτη αισιοδοξία για την αποστολή τους στο Καζακστάν. Μερικοί εξ' αυτών έβγαλαν φωτογραφίες και υπέγραψαν αυτόγραφα σε κάποιους φιλάθλους του κλαμπ που έτυχε να βρίσκονται εκεί.

Το βίντεο του Gazzetta από την άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού

🔴✈️ Η αναχώρηση του Ολυμπιακού για την Αστάνα.



📍 Αποστολή στην Αστάνα: Δημήτρης Τομαράς.#OlympiakosFC pic.twitter.com/VDP2AUO97S — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 7, 2025

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Τερματοφύλακες: Μπότης, Τζολάκης, Κουράκλης

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο

Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.

Την ίδια ώρα με την μεγάλη ομάδα των Πειραιωτών θα ταξιδέψει κι εκείνη των Νέων, η οποία παίζει με την Κ19 της Καϊράτ Αλμάτι για το Youth League το πρωί της Τρίτης (09/12-09:00).