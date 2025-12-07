Ολυμπιακός: Η αποστολή των «ερυθρολεύκων» για το σημαντικό ματς με την Καϊράτ

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το σημαντικό ματς με την Καϊράτ

Οι παίκτες που επέλεξε να πάρει μαζί του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ στην Αστάνα.

Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή του Ολυμπιακού για το σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι με την Καϊράτ Αλμάτι την Τρίτη (09/12-17:30) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός μονάχα τον τραυματία Ρέτσο παίρνοντας μαζί όλους τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας που έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή της λίστα.

Τερματοφύλακες: Μπότης, Τζολάκης, Κουράκλης

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο

 

Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.

Υπενθυμίζουμε πως οι Καμπελά, Γιαζίτσι και Μάνσα δεν έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα των «ερυθρολεύκων» ενώ πρόσφατα έγινε αλλαγή με τον Μπότη να παίρνει την θέση του τραυματία Πασχαλάκη.

@Photo credits: INTIME, ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
     

