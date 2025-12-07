Η αποστολή του Ολυμπιακού για το σημαντικό ματς με την Καϊράτ

Ολυμπιακός: Η αποστολή των «ερυθρολεύκων» για το σημαντικό ματς με την Καϊράτ
Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή του Ολυμπιακού για το σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι με την Καϊράτ Αλμάτι την Τρίτη (09/12-17:30) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός μονάχα τον τραυματία Ρέτσο παίρνοντας μαζί όλους τους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας που έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή της λίστα.
Τερματοφύλακες: Μπότης, Τζολάκης, Κουράκλης
Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο
Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης
Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.
Υπενθυμίζουμε πως οι Καμπελά, Γιαζίτσι και Μάνσα δεν έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα των «ερυθρολεύκων» ενώ πρόσφατα έγινε αλλαγή με τον Μπότη να παίρνει την θέση του τραυματία Πασχαλάκη.
#KAIOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/iFQU8XbkSo— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 7, 2025
